В ОКР назвали бойкот ОИ-2018 непродуктивной формой протеста

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Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил, рассматривала ли Россия возможность бойкота зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

«Бойкот — непродуктивная форма протеста. Мы открыты к диалогу. Каждому атлету было дано право самостоятельно решить, ехать на Игры или нет. Планируем придерживаться такой же позиции и в будущем», — отметил Поздняков.

Ранее министр спорта Павел Колобков заявил, что олимпийский турнир многое теряет из-за отсутствия ряда российских спортсменов.

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