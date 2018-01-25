В ОКР назвали бойкот ОИ-2018 непродуктивной формой протеста
Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил, рассматривала ли Россия возможность бойкота зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.
«Бойкот — непродуктивная форма протеста. Мы открыты к диалогу. Каждому атлету было дано право самостоятельно решить, ехать на Игры или нет. Планируем придерживаться такой же позиции и в будущем», — отметил Поздняков.
Ранее министр спорта Павел Колобков заявил, что олимпийский турнир многое теряет из-за отсутствия ряда российских спортсменов.
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