В ОКР назвали бойкот ОИ-2018 непродуктивной формой протеста

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил, рассматривала ли Россия возможность бойкота зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.