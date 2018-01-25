Колобков: ОИ-2018 многое теряют из-за отсутствия ряда российских спортсменов

Министр спорта России Павел Колобков выразил мнение, что Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане, теряют в значимости из-за отсутствия на них российских спортсменов.

«Олимпийский турнир потерял в своей значимости. Не понимаю, как можно проводить Олимпиаду без Юскова и Кулижникова, которые являются лидерами мирового конькобежного спорта. Кто бы ни стал будущим чемпионом, может ли он (в их отсутствие. — RT) считаться полноценным? Это же касается и лыжных гонок, и биатлона. Олимпийское движение многое теряет, не приглашая этих спортсменов. На Играх всегда приятнее выигрывать у своих конкурентов», — сказал Колобков.

Ранее Колобков высказал мнение относительно опубликованных Международным олимпийским комитетом критериев выдачи российским спортсменам приглашений на зимние Игры 2018 года.