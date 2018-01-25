Колобков: ОИ-2018 многое теряют из-за отсутствия ряда российских спортсменов

Короткая ссылка
Министр спорта России Павел Колобков выразил мнение, что Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане, теряют в значимости из-за отсутствия на них российских спортсменов.

«Олимпийский турнир потерял в своей значимости. Не понимаю, как можно проводить Олимпиаду без Юскова и Кулижникова, которые являются лидерами мирового конькобежного спорта. Кто бы ни стал будущим чемпионом, может ли он (в их отсутствие. — RT) считаться полноценным? Это же касается и лыжных гонок, и биатлона. Олимпийское движение многое теряет, не приглашая этих спортсменов. На Играх всегда приятнее выигрывать у своих конкурентов», — сказал Колобков.

Ранее Колобков высказал мнение относительно опубликованных Международным олимпийским комитетом критериев выдачи российским спортсменам приглашений на зимние Игры 2018 года.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru