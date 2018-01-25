Поздняков: МОК заверил, что российские болельщики смогут проносить флаг на трибуны во время ОИ-2018
«Ситуация была непонятна. Но вчера её прокомментировали в ОКР. Такого рода взаимоотношения (отстранение от Олимпиады. — RT) между МОК и Россией впервые, есть ряд разночтений. Но сегодня были получены разъяснения, нас заверили, что российские болельщики смогут проносить государственный флаг на трибуны во время Игр», — сообщил Поздняков.
Ранее министр спорта Павел Колобков сообщил, что иностранные спортсмены получат приглашения на альтернативный Олимпиаде турнир, который пройдёт в России.