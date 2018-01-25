Поздняков: МОК заверил, что российские болельщики смогут проносить флаг на трибуны во время ОИ-2018

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) разъяснил ситуацию относительно возможности проносить национальный флаг страны на трибуны во время зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

«Ситуация была непонятна. Но вчера её прокомментировали в ОКР. Такого рода взаимоотношения (отстранение от Олимпиады. — RT) между МОК и Россией впервые, есть ряд разночтений. Но сегодня были получены разъяснения, нас заверили, что российские болельщики смогут проносить государственный флаг на трибуны во время Игр», — сообщил Поздняков.

Ранее министр спорта Павел Колобков сообщил, что иностранные спортсмены получат приглашения на альтернативный Олимпиаде турнир, который пройдёт в России.