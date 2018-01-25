Колобков: на альтернативный турнир пригласим иностранных спортсменов

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Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что на альтернативных соревнованиях, организованных для российских атлетов, не получивших приглашения на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, выступят зарубежные спортсмены.

«Это будет не Олимпиада, это будет свой турнир, куда пригласим иностранных спортсменов. Сейчас работаем над техническими деталями. Наши должны получить практику. Для ряда видов спорта проведём специальные турниры, особенно в тех видах спорта, где много недопущенных у нас», — добавил Колобков.

Ранее сообщалось, что в России будут организованы турниры для не попавших на ОИ-2018 спортсменов.

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