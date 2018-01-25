В России будут организованы турниры для не попавших на ОИ-2018 спортсменов

Министр спорта Павел Колобков сообщил, что для российских спортсменов, которые не получат приглашения для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, будут организованы альтернативные соревнования.

«Мы будем отстаивать интересы всех спортсменов без исключения. К ним не было претензий в отношении допинга. Мы в них уверены. Для атлетов, которые не смогут выступить на Олимпиаде, будут организованы альтернативные турниры на территории России», — сообщил Колобков.

Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что не исключают возможности проведения дополнительных расследований в отношении российских спортсменов, не получивших приглашения на ОИ-2018.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.