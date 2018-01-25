МОК: возможны дополнительные расследования по спортсменам, не приглашённым на ОИ-2018
В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не исключают возможности проведения дополнительных расследований в отношении российских спортсменов, не получивших приглашений на зимние Игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
«МОК хотел бы прояснить, что по-прежнему могут проводиться дополнительные расследования и дальнейшие антидопинговые процедуры в отношении ряда спортсменов, которые не были включены в список спортсменов, считающихся приглашёнными», — приводит «Р-спорт» слова представителя пресс-службы МОК.
Ранее сообщалось, что Ассоциация зимних видов спорта потребовала у МОК разъяснений по неприглашению россиян на ОИ-2018.
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