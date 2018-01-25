Ассоциация зимних видов спорта потребовала у МОК разъяснений по неприглашению россиян на ОИ-2018

Руководители международных федераций по зимним видам спорта обратились к Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием предоставить объяснение по неприглашению ряда российских спортсменов к участию в предстоящих Олимпийских играх 2018, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

«Я думаю, это слишком просто — исключать действующих спортсменов лишь на основании их участия в Олимпиаде 2014 года в Сочи, поэтому я хотел бы серьёзно поставить этот вопрос на обсуждение. Мы запросили у МОК информацию о причинах неприглашения россиян, поскольку в этом списке присутствуют ведущие спортсмены многих видов спорта», — приводит NRK слова главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга.

Он также назвал такую причину неприглашения российских атлетов сомнительной.

«Это сомнительная причина — не приглашать спортсменов только из-за участия в Играх-2014, если нет доказательств их вины. Всё же мы стремимся избегать наказания чистых спортсменов, поскольку мы ответственны за их защиту», — добавил глава IBU.

Помимо IBU, в Ассоциацию зимних олимпийских видов спорта входят Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF), Международная федерация кёрлинга (WCF), Международная федерация хоккея (IIHF), Международный союз конькобежцев (ISU), Международная федерация санного спорта (FIL) и Международная федерация лыжного спорта (FIS).

Ранее МОК опубликовал 17 критериев допуска российских спортсменов к зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.