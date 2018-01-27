«Готова отдать своё олимпийское золото, лишь бы Букин выступил»: Бестемьянова о недопуске российских фигуристов к Играм

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию готовы подписать письмо в поддержку Ивана Букина, не допущенного к участию в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом в интервью RT заявила золотой призёр Игр в Калгари 1998 года Наталья Бестемьянова. Она уверена, что спортсмен не нарушал антидопинговых правил, о чём свидетельствуют соответствующие документы, и готова помочь ему отстоять своё честное имя.

— Насколько, по вашему мнению, справедливо то, что к Олимпийским играм в Пхёнчхане допущены лишь 169 российских спортсменов?

— Это нонсенс. Такого в истории олимпийского движения не случалось никогда. Ситуация из ряда вон, мне даже трудно что-то комментировать. Внутри такая ярость и непонимание, что я стала заниматься сбором подписей под открытым письмом от имени олимпийских чемпионов. Не только российских, а со всего мира — тех, с кем я каталась по ходу карьеры, а также выступавших до и после меня. Отклик получаю необыкновенный.

Никто не понимает, что последует за этим отвратительным решением и в какую сторону будет двигаться олимпийское движение.

Мы выигрывали и грезили о том, чтобы фигурное катание и другие виды спорта развивались, а сейчас… у меня нет слов.

— Что говорят иностранные коллеги, с которыми вы общаетесь?

— Чтобы вы понимали, я пишу письмо в поддержку Ивана Букина — сына моего партнёра Андрея Букина. Мы помогаем им с Сашей Степановой готовить программы, всячески поддерживаем тренеров ребят Ирину Жук и Александра Свинина.

В письме я обращаю внимание на то, что он как спортсмен незаслуженно страдает. И первое, о чём спрашивают друзья-фигуристы, в том числе американцы, французы и итальянцы: «Но ведь Ваня не замешан в допинговом скандале?» Отвечаю: «Нет, конечно!»

И у меня есть на то основания. Я знаю его с детства, хожу на тренировки, могу предъявить результаты всех допинг-проб, которые он прошёл за последний год, — все они были отрицательными. Он никогда не нарушал кодекс WADA. Соответствующие документы есть, и мы их можем представить. Коллеги мне верят и соглашаются поставить свои автографы. К началу следующей недели это письмо приобретёт законченный вид и я отправлю его в Международный олимпийский комитет.

— Как вы считаете, оно способно на что-то повлиять?

— Нет, не думаю. Но это даст МОК понять, что Иван не один, что за российских спортсменов, которые безвинно пострадали, вступилось мировое сообщество и поступать таким образом нельзя. Вот накануне были обнародованы 17 критериев допуска российских спортсменов к Олимпиаде в Пхёнчхан. Мне бы очень хотелось, чтобы был озвучен тот, согласно которому Букин не сможет выступить на Играх. И мы тут же предоставим документы, подтверждающие, что он ни в чём не замешан. Представители независимого органа, принимающего решение о допуске спортсменов из России, даже не говорят, кого и за что они дисквалифицировали, используют исключительно обтекаемые фразы. Вспоминаю такую фразу главы МОК Томаса Баха: «Все чистые спортсмены будут приглашены на Олимпиаду». Она так и осталась просто фразой, за которой ничего не стоит. Пригласите тогда, дайте доказать, что они чистые, а не обосновывайте свой вердикт каким-то списком или доводами из серии «одна бабка сказала другой».

Бестемьянова: «Дайте доказать, что спортсмены чистые»

— Насколько справедливо, что список участников обнародуют за две недели до Игр, когда мало что можно будет исправить?

— МОК обязан опубликовать фамилии всех спортсменов до 28 января. Не знаю, окончательные ли это списки или нет, теоретически изменения ещё могут быть внесены, но не стоит забывать, что пятница — последний рабочий день недели. Сложно предугадать, что завтра взбредёт им в голову.

— В каком состоянии сейчас Александра и Иван?

— Вообще, я человек добрый и позитивный, но сейчас внутри всё кипит. Постоянно волнами накатывает ощущение несправедливости. Мною сейчас движет желание свернуть горы. Готова отдать свою золотую медаль, добытую в Калгари в 1988-м, только бы Иван с Сашей выступили в Пхёнчхане. Это самое дорогое, что у меня есть. Так вот, если я нахожусь на взводе, то можете представить, что чувствуют сами ребята, их тренеры и родители. Но мы боремся с этой дикой несправедливостью.

— Бах заявил, что недопуск множества российских спортсменов к Олимпийским играм в Пхёнчхане будет способствовать прогрессу молодого поколения. Выходит, что он сам же ставит на них крест?

— С одной стороны, всё происходящее ужасно, с другой — мы хотим поддержать ребят, так как понимаем, что эта Олимпиада не последняя в их карьере. Главный старт у Вани с Сашей через четыре года — в Пекине. Сейчас важнее перенести все невзгоды и лишения с достоинством и без серьёзных моральных потерь. Я им говорю так: «Раз вас отцепили, это знак качества — значит, вы очень хороши!» Это чёрный юмор, но это на самом деле так — убирают лучших.

— Насколько, на ваш профессиональный взгляд, допинг вообще может помочь фигуристам?

— Фигурное катание — высококоординационный вид спорта. Я не представляю, какие запрещённые препараты нужно принять, чтобы помочь спортсменам выступить лучше. Допустим, вы приняли что-то для лучшей работы ног, отсутствия усталости, сохранения физической силы. И что дальше? Партнёр просто выкинет партнёршу неизвестно куда, и та приземлится на голову. Препараты для эмоционального и психического равновесия? Отлично, только ты не заведёшь зал, артистизма не хватит, харизма пропадёт. А ведь у нас ещё куча сложнейших технических элементов, прыжков, подкруток.

Возьмём танцы, где необходимо кататься близко друг к другу. Если один партнёр «неадекватен», то они просто-напросто сорвут элементы. Поэтому допинг в фигурном катании — бред!

Бестемьянова: принимать допинг в фигурном катании — бред

— Можно ли будет назвать результаты Олимпийских игр справедливыми при отсутствии всех сильнейших спортсменов из России?

— Это мы себя надеждой тешим, что те, кто станут олимпийскими чемпионами в отсутствие россиян, будут страдать. Наоборот, они будут на седьмом небе от счастья. И их имена войдут в историю. А это самое неприятное на эмоциональном уровне, потому что наших ребят там не будет. Мы не глупые люди и всё прекрасно понимаем. Настоящие звёзды поддерживают наших ребят, передают им слова поддержки, однако большая часть людей — а для многих из них это единственная возможность заявить о себе — будут несказанно рады.