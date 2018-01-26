Без флага и альтернативных церемоний: МОК опубликовал новые запреты для российских спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане

Российским спортсменам запрещено демонстрировать национальную символику в соцсетях и участвовать в альтернативных церемониях награждения. Об этом говорится в новом своде правил, принятом Международным олимпийским комитетом. Атлетам также не будет позволено принимать флаги от болельщиков и появляться на публике в экипировке, не получившей одобрения со стороны МОК.

Международный олимпийский комитет выпустил свод правил поведения для российских спортсменов, которые примут участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. В связи с тем, что выступать они будут под нейтральным флагом, МОК решил уточнить, что можно будет делать атлетам, а что нельзя. Этот документ появился только сейчас, за две недели до начала соревнований.

Составлением подобных предписаний для россиян в прошлом занималась Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF). Они содержали порой откровенно дискриминационные пункты о том, что спортсменам нельзя красить ногти в цвета своего флага или петь гимн в своей гостинице. Нечто подобное стоило ожидать и от МОК.

Один из первых пунктов правил гласит, что все члены команды «олимпийских спортсменов из России» должны употреблять в отношении самих себя только этот термин. Это касается как публичных выступлений, так и сообщений в социальных сетях. Альтернативой этому длинному названию может быть только сокращение ОСР. Попытки заявить о своей принадлежности к России могут расцениваться как нарушение правил.

МОК напомнил, что российские спортсмены обязаны будут носить только одобренную комитетом экипировку, не содержащую национальных символов. Подробности этих требований были опубликованы ещё в декабре прошлого года. Униформу нейтральных спортсменов нужно будет носить всё время — во время церемоний, соревнований, тренировок и в свободное время.

Россиянам будет запрещено каким-либо образом демонстрировать или совершать действия с флагом, гимном и прочими национальными символами, а также с эмблемой Олимпийского комитета России, отстранение которого останется в силе как минимум до последнего дня соревнований. Спортсменам не позволят также показывать символику в социальных сетях или принимать её от посторонних. То есть пробежать с триколором, который передал болельщик на финише гонки, уже не получится.

Единственное, что разрешил МОК, — это повесить флаг в своих номерах в Олимпийской деревне, но только так, чтобы его не было видно посторонним.

Также в правилах указано, что атлетам запрещено участвовать в так называемых альтернативных церемониях награждения, где в их честь поднимался бы флаг и звучал родной гимн. Ни Олимпийскому комитету России, ни третьим лицам проводить такие мероприятия нельзя.

Несколько пунктов касаются неофициальных олимпийских объектов, таких как дом болельщика. Олимпийский комитет России вправе организовать подобные места, но ему нужно придерживаться строгих предписаний. Под запрет попадает эмблема ОКР, а вот национальные символы, такие как флаг и герб, могут демонстрироваться с одобрения МОК. Проведение же повторных церемоний награждения, даже без участия спортсмена, всё равно остаётся вне закона. Также будет запрещена продажа униформы, имеющей запрещённую символику.

МОК отдельно указал, что ему должен быть предоставлен доступ ко всем неофициальным объектам, чтобы в них можно было проводить проверки и выявлять случаи нарушения правил.

Видимо, именно в связи с этими строгими правилами Олимпийский комитет России впервые за 24 года отказался от идеи организации «Русского дома», в который наши олимпийцы приходили отдыхать после соревнований и встречаться с болельщиками.

Все спортсмены перед выходом на старт должны будут подписать особую декларацию, в которой они подтверждают, что никогда не наказывались за нарушение антидопинговых правил, что будут соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс, все правила МОК, в том числе и новые предписания для нейтральных спортсменов. Официальные лица команды обязаны подписать аналогичную декларацию, подтвердив, что они никогда не сотрудничали с употреблявшими допинг спортсменами.

МОК будет следить за всеми нарушениями и составит отчёт, который будет представлен на заседании исполкома, когда будет поднят вопрос о возвращении ОКР в олимпийскую семью. Также несоблюдение правил может привести к аннулированию аккредитации и отзыву приглашения на Игры.

В новом своде МОК не говорится о том, как следует вести себя российским болельщикам, так что в их отношении действуют всё те же правила, что были и раньше. Недавно стало известно, что российский флаг можно демонстрировать на трибунах во время соревнований, если это не будет частью какой-либо политической акции.