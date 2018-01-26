«Двойные стандарты»: Журова и Маринин о решении МОК по допуску россиян на ОИ-2018
- Светлана Журова и Максим Маринин
- globallookpress.com
«Не исключено, что кто-то откажется от поездки в Пхёнчхан»
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что не стоит слишком сильно радоваться допуску более 150 спортсменов из России на Олимпиаду.
— МОК опубликовал критерии отбора, на основании которых не предоставил ряду российских спортсменов допуск на Олимпийские игры 2018 года. Они справедливы?
— Решение МОК в очередной раз убедило нас в существовании двойных стандартов в мировом спорте. Критерии отбора удивили не только российских, но и зарубежных спортсменов. Они не могут понять, почему атлет из России был отстранён, в то время как они сами избежали наказания. Кроме этого, подобные действия комитета заставляют иностранцев беспокоиться, что в будущем это может произойти с ними. Сегодня ты не явился на процедуру допинг-контроля, а завтра тебя не допустили до участия в Олимпиаде. Именно это произошло с некоторыми россиянами.
— На Игры также не допускаются спортсмены, которые фигурировали в списке «Дюшес», предоставленном бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.
— Какой-то информатор считает себя богом и решает судьбы атлетов. Это вызывает недоумение.
— Почему МОК решился на подобные меры по отношению к России?
— С одной стороны, их можно понять. Комитет обвиняют в том, что они допускают до Олимпиады «грязных русских». Поэтому они перестраховываются и высылают приглашения только гарантированно чистым молодым спортсменам. При этом они уточняют, что не получившие приглашения на Игры атлеты не обязательно являются нарушителями антидопинговых правил. Однако в мире все будут думать, что они не попали на турнир сугубо из-за применения запрещённых препаратов. Это неприятно.
— Не удивляет, что МОК отстраняет спортсменов в последний момент, не давая возможности защитить себя?
— Это ещё один объект возмущения. Не остаётся времени, чтобы подать апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Из-за большого количества критериев, представленных МОК, спортсмену очень тяжело понять, что именно стало причиной его недопуска до Игр. Разобраться в этом будет тяжело не только адвокатам атлетов, но и судьям, которые должны будут принимать решение. Дисквалификация ряда лидеров обезглавила национальную команду России. Отстранены те, кто были духом и главной надеждой коллектива.
- Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Светлана Журова
- РИА Новости
- © Максим Блинов
— Как реагировать на итоговый список допущенных на Олимпиаду? Шанс принять участие в турнире получили 169 спортсменов.
— Слишком сильно радоваться не стоит. Не исключено, что кто-то откажется от поездки. Спортсмены могут решить, что в сложившейся ситуации окажутся неспособны показать свой лучший результат. Первоначально они выступили за участие в Играх, но тогда МОК ещё не отстранил от турнира половину состава команды. Тем, кто всё же отправится в Южную Корею, необходимо пожелать удачи и оказать всяческую поддержку.
— В каких видах спорта это наиболее вероятно?
— В настоящее время мы практически лишены своих представителей в тех дисциплинах, где проводится эстафетная гонка. Это произошло в биатлоне, лыжных гонках, конькобежном спорте. На основании нынешних списков, у нас не хватит спортсменов для формирования эстафетных четвёрок. Печально, что многие атлеты рассчитывали завоевать медаль именно в этом виде программы, так как им сложно надеяться на награды в индивидуальных соревнованиях. Я хочу надеяться, что это не является злым умыслом со стороны МОК.
— По вашему мнению, кто наиболее вероятно решит отправиться на Игры?
— Уверена, что поедут фигуристы. В этом виде спорта Россию представляют совсем юные спортсмены, на плечах которых сейчас лежит огромная ответственность. Можно вспомнить, как Евгения Медведева ездила в МОК и пыталась доказать, что их решения отстранить страну от Олимпиады несправедливы.
— Вы бы поехали на Олимпиаду в подобной ситуации?
— Мне было бы очень сложно выступать на Играх, когда половину моей команды отстранили от турнира. В своё время меня называли «мамой» в команде, поэтому мне трудно представить себя в Пхёнчхане в отсутствии своих «детей». Думаю, это было бы некрасиво.
— В свете сложившейся ситуации, какие эмоции вызывает будущий олимпийский турнир?
— Олимпиада испорчена, турнир мало похож на праздник. Люди ждут Игр на протяжении четырёх лет. Когда они омрачены подобными событиями, становится очень обидно.
«Напоминает децимацию в римской армии»
- Фигурист Максим Маринин
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Олимпийский чемпион в парном катании Максим Марнин выразил мнение, что вердикт МОК окажет серьёзное влияние на спортивный мир.
— Как прокомментируете решение МОК не допускать ряд российских спортсменов до Олимпиады?
— Оно вызывает возмущение и непонимание. Обидно за тех, у кого отобрали шанс участвовать и побеждать на турнире. Мы будем переживать за атлетов, которые отправятся в Южную Корею, а остальным стоит пожелать не расстраиваться. Скоро чемпионат мира.
— До Игр не допущены фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова. Закрыт ли путь на Олимпиаду для их напарников — Александры Степановой и Фёдора Климова — или им стоит найти себе других партнёров и выступить на турнире?
— Все спортсмены, которые выступают в парном катании, считают себя частью единого целого, команды. Это как в семейной жизни, уже не представляешь себя без своего партнёра. Вы столько пережили вместе, что не представляете себя с кем-то ещё.
— Что говорят другие фигуристы относительно ситуации с допуском россиян до Игр?
— Все находятся в недоумении. МОК принял его в тот момент, когда не остаётся времени что-либо противопоставить. Все немного растеряны.
— Какое влияние на спортивный мир окажет это решение МОК?
— Оно создало прецедент, который в будущем позволит исключить из соревнований любого неугодного спортсмена. Это может коснуться не только россиян, но и представителей других стран. Санкции МОК приняты при отсутствии каких-либо неопровержимых доказательств вины, мотивации этих действий не существует. Это напоминает децимацию в римской армии: каждого десятого — обезглавить. Показательная порка.
— В одиночном женском катании Россию на Олимпиаде представят Алина Загитова и Евгения Медведева. Сложно будет юным спортсменкам справиться с волнением?
— Я уверен, что у них всё получится. На них будет оказываться огромное давление, но они очень сильные. Сломать их невозможно. Все те спортсмены, которые будут защищать чести России на Олимпиаде, — наши герои.
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