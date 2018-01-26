«Без вклада России не существовало бы Олимпийских игр»: что думают иностранцы о последних решениях МОК

Нельзя лишать спортсменов с незапятнанной репутацией поездки на Олимпийские игры. Такое мнение в интервью RT высказали бывшие хоккеисты — американцы Скотт Макферсон и Дуг Браун, а также швед Андерс Карлссон, принимавшие участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Президент Французской федерации ледовых видов спорта Дидье Гайаге, в свою очередь, напомнил, что в США не должны забывать, какую страну представляли попавшиеся на допинге Лэнс Армстронг и Бен Джонсон.

За последние полгода российским представителям зимних видов спорта пришлось пережить немало неприятных минут. Сначала исполком МОК запретил им выступать на Олимпийских играх в Пхёнчхане под собственным флагом, затем ряд атлетов были наказаны пожизненным запретом на участие в ОИ. Наконец, за пару недель до Игр в Южной Корее МОК изрядно проредил заявку сборной России на соревнования, не выдав приглашения многим лидерам отечественной команды без объяснения причин.

Последние действия МОК возмутили не только россиян, но и спортивных функционеров по всему миру. Особенно это касается хоккея. Присутствующие на проходящем в швейцарском Давосе Всемирном экономическом форуме бывшие хоккеисты нашли время для того, чтобы не только выйти на ледовую площадку, но и ответить на вопросы RT.

«С детства играем с россиянами и знаем, что они чистые

Вице-президент клуба «Легенды хоккея» Скотт Макферсон признался, что решение МОК отправить российских спортсменов на Олимпийские игры в нейтральном статусе спортсменов-олимпийцев из России (Olympic Athlete from Russia) разочаровало его, но подчеркнул, что отечественные атлеты всё равно смогут добиться успеха.

«Все ведь знают, откуда родом Илья Ковальчук или в какой стране сильнейшее в мире фигурное катание. Этих людей ценят за их спортивные достижения, за ту работу, которую они проделали. Что касается допинга, могу говорить только за хоккеистов, но мы практически с детства играем с россиянами и знаем, что они чистые. Похоже, политика начинает влиять на спорт, и это очень плохо», — подчеркнул Макферсон.

При этом бывший спортсмен заявил, что отстранять от Олимпийских игр следует только виновных в употреблении допинга спортсменов.

«Безусловно, запрет на участие в соревнованиях должен распространяться только на тех, кого уличили в употреблении допинга. Каждый спортсмен решает сам, использовать допинг или нет. Ведь если сотрудник крупной компании принимает кокаин, никто не станет из-за него наказывать всех его коллег поголовно. Такие вещи решаются в индивидуальном порядке», — отметил Макферсон.

Вице-президент клуба «Легенды хоккея»: политика начинает влиять на спорт, и это очень плохо

«На спорт влияют экономика и политика»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли американец Даг Браун с сожалением подчеркнул, что на Олимпийские игры в Пхёнчхане сильно влияет политика.

«Плохо, что в спорте вообще возникают случаи применения допинга, ведь все стараются играть честно. Мы, как спортсмены, хотим, чтобы в Олимпиаде всегда принимали участие лучшие из лучших и чтобы соревнования проходили в духе честной борьбы. Однако в этом году ситуация складывается несколько иначе: на спорт влияют и место проведения Олимпиады, и экономика, и политика. В мире хоккея всё перевернулось с ног на голову».

Браун заявил, что с пониманием относится к российским спортсменам, которым придётся выступать в Южной Корее без флага и гимна.

«Я стараюсь максимально отстраниться от этих событий, но, будучи американским спортсменом, конечно, хотел бы выступать на Олимпиаде под флагом своей страны. Уверен, для россиян решение исполкома МОК стало ударом, но мне не хотелось бы разбираться в причинах такого вердикта», — отметил он.

«Россия должна ехать на Олимпиаду с лучшими игроками в составе»

Двукратный чемпион мира по хоккею швед Андерс Карлссон считает неправильным отстранение пяти российских игроков от участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Также по теме Возвращение триколора: МОК разрешил российским болельщикам демонстрировать флаг страны на трибунах во время Олимпиады Международный олимпийский комитет разрешил болельщикам демонстрировать флаг России во время зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Главное...

«Это ужасно. Россия должна ехать на Олимпиаду с лучшими игроками в составе. В КХЛ выступают самые сильные хоккеисты за пределами НХЛ. Будет плохо для олимпийского турнира, если на нём не будет всех россиян», — заявил Карлссон в беседе с RT.

Также шведский хоккеист прокомментировал выступление россиян под нейтральным флагом и существование системы терапевтических исключений в современном спорте.

«Я играл на многих турнирах в составе сборной Швеции и не представлял себе, что могу выступать без флага своей страны. Думаю, есть большая проблема с тем, что спортсмены зачастую легально принимают допинг. Это надо остановить», — считает Карлссон.

«Смущает, что североамериканцы считают себя вправе давать указания»

Президент Французской федерации ледовых видов спорта Дидье Гайаге заявил, что российские спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, должны понести наказание, но подчеркнул, что в США зашли слишком далеко, требуя серьёзных санкций в отношении всего российского спорта.

«Если Россия пошла на обман, санкции в её отношении естественны. При этом нужно учесть, что не все российские спортсмены — обманщики, и тот, кто чист, должен быть допущен до Олимпийских игр.

Однако более всего меня смущает то, что североамериканцы считают себя вправе давать кому-то указания. Я не забыл, какую страну представляют Лэнс Армстронг, Бен Джонсон. И при этом американцы так ведут себя по отношению к одной-единственной стране.

Да, Россия должна быть наказана за обман, но любителям давать уроки следует знать своё место и не выходить за рамки дозволенного», — подчеркнул Гайаге.

Спортивный функционер отметил, что к спорту не должна примешиваться политика.

«Российские спортсмены внесли огромный вклад в развитие зимних видов спорта. Без них никогда бы не существовало Олимпийских игр, которые мы знаем. Меня смущает, что спорт становится предлогом для решения политических проблем, которые находятся за гранью спорта. Спорт — всеобщее достояние, но, конечно, не достояние обманщиков. Я уверен, что МОК не станет заниматься чепухой. Чтобы наказывать спортсменов, нужны доказательства, но их пока никто не видел. Если их нет, то я не понимаю, почему спортсмены, будь они из России или из другой страны, должны быть наказаны всего за несколько дней до начала Олимпиады», — добавил Гайаге.

Француз предложил наказать виновных в употреблении допинга атлетов, но выступил против того, чтобы страдали спортсмены, репутация которых кристально чиста.

«Все те, кто не нарушает закон, должны иметь право участвовать в ОИ! Это чрезвычайно важно! На первое место должен быть поставлен спорт. Санкции следует накладывать, но не по отношению к одной стране или спортсменам, основываясь лишь на подозрениях и политическом контексте, который находится вне спорта. Многие упорно трудились по пять-шесть часов в день семь-восемь лет, нужно дать им возможность воспользоваться этим шансом достичь олимпийских высот», — подытожил Гайаге.