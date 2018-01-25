Двукратный обладатель Кубка Стэнли: в мире хоккея всё перевернулось с ног на голову

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Американский хоккеист Даг Браун прокомментировал запрет нескольким российским игрокам выступать на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Плохо, что в спорте вообще бывают случаи применения допинга, ведь все стараются играть честно. Ситуация, конечно, непростая. Я точно не знаю, что произошло и что решил Международный олимпийский комитет. Но могу сказать, что, как спортсмены, мы хотим, чтобы в Играх всегда принимали участие лучшие из лучших и чтобы соревнования проходили в олимпийском духе. Однако в этом году ситуация складывается несколько иначе: на неё влияют и место проведения Олимпиады, и экономика, и политика. Так что в мире хоккея в этом году всё перевернулось с ног на голову», — сказал Браун в интервью RT.

Ранее он заявил, что для россиян выступление под нейтральным флагом станет ударом.

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