Экс-хоккеист сборной Швеции: Россия должна ехать на Олимпиаду с лучшими игроками

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Двукратный чемпион мира по хоккею Андерс Карлссон из Швеции прокомментировал отстранение пяти российских игроков от участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Это ужасно. Россия должна ехать на Олимпиаду с лучшими игроками в составе. В их лиге играют самые сильные хоккеисты за пределами НХЛ. Будет плохо для олимпийского турнира, если на нём не будет всех россиян», — заявил Карлссон в беседе с RT.

Также шведский хоккеист прокомментировал выступление россиян под нейтральным флагом и существование системы терапевтических исключений в современном спорте.

«Я играл на многих турнирах в составе сборной Швеции и не мог представить, что могу выступать без своего флага. Думаю, есть большая проблема с тем, что спортсмены зачастую легально принимают допинг. Это надо остановить», — считает Карлссон.

Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на ОИ-2018.

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