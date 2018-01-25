Макферсон: запрет на участие в соревнованиях должен распространяться только на тех, кого уличили в употреблении допинга

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Американский хоккеист, вице-президент клуба «Легенды Хоккея» Скотт Макферсон высказался на тему допуска российских спортсменов к Олимпийским играм.

«Безусловно, запрет на участие в соревнованиях должен распространяться только на тех, кого уличили в употреблении допинга. Каждый спортсмен решает сам, использовать допинг или нет. Ведь в жизни, если какой-то сотрудник одной из крупнейших 500 компаний принимает кокаин, никто не станет из-за него наказывать всех сотрудников поголовно. Такие вещи решаются в индивидуальном порядке», — заявил Макферсон RT.

Ранее он назвал ошибочным решение МОК отказать в допуске ряду российских спортсменов.

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