«Хотим дожить до мира в этой спортивной войне»: что думают отстранённые и допущенные к Играм россияне о решении МОК

Российская команда выступит на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в усечённом составе. Международный олимпийский комитет вычеркнул из списка участников ряд претендентов на медали. RT поговорил с отстранёнными и допущенными членами сборных по шорт-треку, бобслею, скелетону и лыжным гонкам, чтобы узнать их мнение о последних решениях МОК.

Заявка российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года включает 169 человек. При этом в неё, согласно новым требованиям МОК, не попал целый ряд ведущих отечественных атлетов. По словам министра спорта России Павла Колобкова, включённые в заявку спортсмены сами примут решение об участии в Олимпиаде.

«Это далеко не праздник»

Один из трёх членов мужской команды по шорт-треку, допущенных к соревнованиям, — Семён Елистратов — в беседе с RT признался, что сейчас не испытывает радости от поездки на Олимпиаду из-за несправедливо отстранённых напарников.

«Никакой радости от предстоящих Олимпийских игр. В нынешней ситуации это далеко не праздник. Наоборот, ощущаешь боевой настрой. Надо отстаивать нашу честь, честь спортсменов, которые были так мерзко, подло и необъяснимо отстранены от Олимпийских игр. По поводу того, ехать ли самому, я советовался с родителями, супругой, тренерами. Но всё-таки это моя мечта, так что сомнений не было. Я переживал за свой допуск и переживаю до сих пор. Лично мне непонятно, каким образом МОК составлял списки отстранённых спортсменов. Почему в него попали, например, юниоры? Ответить на вопрос никто не может. Окончательное решение будет вынесено 28 января, ждём его», — отметил олимпийский чемпион Сочи.

Из-за того, что МОК допустил всего троих шорт-трекистов, Россия не выступит в эстафете, в которой выиграла золото четыре года назад. Елистратов подчеркнул, что не понимает, по какому принципу МОК принимал решение о допуске спортсменов, и отдельно прокомментировал недопуск шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана.

«Впервые мы не сможем выставить эстафетную команду на соревнованиях. Не совсем понятно, как формировались списки участников, потому что исключили не только спортсменов из основного состава, но и запасных членов сборной. Нам никто не может объяснить, по каким критериям составляется список. Вот Денис Айрапетян — абсолютно чистый спортсмен, проводит первый сезон на взрослом уровне, но и его убрали. Виктор Ан — довольно сдержанный человек. Я пытаюсь его поддержать, поговорить с ним. На что он мне отвечает: «Это жизнь. Всё хорошо, всё нормально». В эстафетной гонке Виктор был связующим звеном. Без него у нашей команды не тот уровень, к сожалению», — рассказал Елистратов.

Семён Елистратов — о решении МОК

Также он добавил, что допускает возможность того, что иностранные спортсмены будут рады отсутствию некоторых россиян в Пхёнчхане.

«Мне не писали из других стран, слова поддержки не присылали. Возможно, кто-то обрадуется тому, что нашей команды не будет на Олимпийских играх. Возможно, кто-то посочувствует. Те, кто сейчас едет, все настроены на борьбу, чтобы можно было подняться на самый тяжёлый и выстраданный для нас пьедестал почёта», — добавил спортсмен.

«Цена олимпийской медали упадёт»

Еще один член российской команды по шорт-треку — 21-летний Денис Айрапетян — стал одним из тех, кого МОК не пригласил в Пхёнчхан. Он рассказал, что спокойно воспринял эту новость, но его беспокоит, что ему не сообщили причин такого решения.

«Я узнал об отстранении 22 января. В это время мы как раз получали экипировку. Пока мы примеряли одежду, увидел новость, что приглашения не получили такие-то спортсмены. Кто-то это воспринял тяжелее, кто-то легче. Я сам достаточно спокойно. Но всё равно не понимаю, почему это произошло. Пытался найти причины, какие-то зацепки, но всё равно не знаю, откуда такое решение. Лично мне никто не сообщал, всю информацию узнал только через интернет. Неприятно осознавать, что вот ты долго готовишься к этим стартам, а тебя на них нет», — сказал спортсмен.

Айрапетян добавил, что в отсутствие нескольких россиян олимпийские медали уже не будут иметь былой ценности.

«На Олимпийских играх жизнь не заканчивается, будут ещё другие соревнования, так что надо продолжать тренироваться. Но цена олимпийской медали упадёт, потому что не будет всех лидеров. Мы в шорт-треке все друзья, но каких-то слов поддержки от иностранных соперников не получал, не знаю их реакции», — сказал шорт-трекист.

«Хочется показать высокий результат»

Четырёхкратная чемпионка Европы Софья Просвирнова получила допуск и сможет выступить на Олимпийских играх. Она рассказала, что старается сохранять спокойствие, но, как и все в мире шорт-трека, не понимает, почему её соотечественников не пустили в Пхёнчхан.

«Самое главное для меня — это поддержка родных и близких. Я не чувствую никакого негатива к себе, но, может, это только пока. Когда появились новости о том, что кто-то едет, а кто-то нет, я старалась об этом не думать. Наша задача — просто идти к цели, набирать форму. Если думать не об этом, то ничего хорошего не выйдет. В последние дни чувствовалась большая нервозность, но я стараюсь концентрироваться на тренировках. Внутри команды стараемся друг друга поддерживать в это тяжёлое время. Иностранцы не понимают, что происходит, тоже нам сочувствуют. Если есть какой-то негатив, то нам о нём не говорят. Думаю, каждый, кто причастен к профессиональному спорту, должен задаваться вопросом, почему так происходит. Если описать одним словом всё происходящее, то это несправедливость», — сказала спортсменка.

Просвирнова подчеркнула, что попытается показать на Олимпиаде высокий результат, чтобы доказать силу российском команды.

«Стараюсь спокойно подходить к соревнованиям, потому что шорт-трек — это вид спорта, где нужна холодная голова. Ни в коем случае нельзя показывать своих эмоций, надо адекватно оценивать ситуацию. К Олимпиаде стараюсь подходить так же, как к остальным соревнованиям. Хочется показать высокий результат, доказать, что Россия — это очень сильная страна, что у нас конкурентоспособная команда», — добавила 20-летняя конькобежка.

«Надо оправдывать своё место в сборной»

В бобслее сборную России сможет представить пилот Максим Андрианов. Он рассказал RT, что ему очень обидно за отстранённых МОК спортсменов.

«У меня с настроем на Олимпиаду всё нормально, надеюсь на удачное вступление по мере своих сил. Но расстроен из-за того, что моих товарищей не допустили. Это все мировые лидеры в бобслее и скелетоне, которые бы претендовали на золото. За них очень обидно, они все долго шли к этому. Мы до последнего надеялись, что будет всё нормально, но на этой неделе стало известно об отстранениях. Остальным ребятам надо оправдывать своё место в сборной. Сейчас никакого страха нет, все уверены в своих силах. От соперников не видел никакой реакции в соцсетях, но может ещё что-то появится», — сказал Андрианов.

Он также допускает, что отсутствие россиян будет выгодно другим сборным, в частности немецкой.

«Международная федерация говорит, что недоумевает из-за этой ситуации, но может они только делают вид. Всё же связано между собой. У нас все судьи в основном из Германии, у них должно быть какое-то облегчение. Для нас ценность медалей будет выше, потому что мы будем выступать и за тех, кто остался дома. Сейчас они отправляются в Швейцарию на слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS), никто не хочет сдаваться. Мы же будем выступать под нейтральным флагом, и это что-то новое для нас. Те, кто говорят, что ехать не надо, не понимают наших усилий», — заявил Андрианов.

Максим Андрианов (справа) и Андрей Лылов на тренировке

РИА Новости

© Нина Зотина

«Мы пешки в большой игре»

Скелетонист Александр Третьяков о своём отстранении узнал ещё два месяца назад, когда МОК пожизненно дисквалифицировал его и отобрал золотую медаль сочинской Олимпиады. Сейчас он ждёт удовлетворения апелляции на это решение в CAS.

«Моя история уже довольно долго длится, эмоций никаких не осталось, всё воспринимаю спокойно. Все эти разбирательства стали частью жизнью, обыденностью. Продолжаем бороться, скоро слушание в CAS. Если и там откажут, то дальше будет гражданский суд. С формой у меня всё хорошо, полностью готов, лишь бы допустили до соревнований. Силы, здоровье, настрой — всё есть. У нас в скелетоне прошли отбор два парня. Они сильные, должны за всю команду постараться, побороться за медаль», — сказал спортсмен.

Третьяков считает, что происходящее сейчас — это война, и он надеется на её скорое завершение.

«Я не знаю, что за большие игры происходят с нами. Мы в ней пешки, и нам не дано знать, почему что-то происходит. Сложно сказать, как скажется наше отсутствие на характере соревнований. Кому-то важно выиграть медали в честной борьбе со всеми лучшими, кому-то до этого нет дела — хоть два соперника пусть будут, главное титул. Сейчас уже никто не радуется открыто нашей ситуации, держат при себе. У нас команда всегда была дружная, а сейчас стала более сплочённой. Сам я поехать поддержать её не могу, у меня пожизненная дисквалификация. Надеюсь, мы доживём до мира в этой спортивной войне», — сказал скелетонист.

Александр Третьяков — о решении МОК

«МОК просто избавляется от сильных спортсменов»

В таком же положении находится вице-чемпионка Европы по скелетону Мария Орлова, отстранённая от участия в ОИ. Она призналась, что в похожей ситуации поддержала бы иностранных спортсменок.

«У нас сохраняется боевой настрой, а у тех, кто поедет на Олимпиаду, он тем более присутствует. Сохраняется вера в лучшее, что на следующей неделе нас оправдают, списки расширят. Если это не произойдёт, то будем на расстоянии передавать свои силы ребятам. Есть чувство, что МОК просто избавляется от сильных спортсменов ради других. Не хочется разбираться в подоплеке, нам остаётся тренироваться и бороться за своё имя. Лично я была бы неудовлетворена, если бы выиграла медаль, а сильных соперников не было бы. У меня есть подруги за границей, которые поддержали, и я бы им посочувствовала в такой же ситуации. О следующей Олимпиаде не думаю, потом будет чемпионат России и отдых, там и приму решение. В принципе, почему нет? Сил много, будем тренироваться», — сказала Орлова.

Включённый в заявку на участие в Олимпийских играх бобслеист Василий Кондратенко считает неслучайным, что МОК вычеркнул из списков именно сильнейших российских спортсменов.

«Многих наших спортсменов убрали, но у остальных настрой на борьбу есть. Мы не поедем статистами, которых просто пригласили. Никто не был в курсе, что есть какие-то критерии допуска и одни по ним проходят, а другие нет. Практика показала, что убрали именно лидеров этого сезона. Нам ничего не говорили официально, не объясняли, все новости узнавали из интернета. Это унижение какое-то и самопроизвол», — заявил разгоняющий.

«Нужно верить в то, что нас оправдают»

Скелетонистка Елена Никитина, пожизненно отстранённая от участия в Играх считает, что МОК притесняет сильнейших российских спортсменов.

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«Настрой пока ещё боевой, ждём, что скажет суд. Надеюсь, всё будет в нашу пользу. Если признают чистыми спортсменами, то надо будет срочно писать, чтобы нас включили в состав. Мы все готовы выступить, потому что знаем, что если пустят, то будем бороться за медали. Из иностранцев очень маленький процент за нас, а остальные не верят нам. Это не просто ощущение, что убирают лучших спортсменам, а именно так и есть. Не только бобслей и скелетон затронули, но и биатлон, лыжи, шорт-трек. Никаких эмоций нет, потому что нас уже с начала зимы штурмуют. Каждый день просыпаешься, читаешь новости и думаешь, какой беспредел ещё произойдёт?» — заявила Никитина.

Лишённая сочинской бронзы спортсменка также сказала, что ей самой хотелось бы соревноваться с лучшими своими соперницами.

«Мы узнаём новости об отстранении через СМИ. Такое отношение называется на «пофиг». МОК не волнует, что чувствует спортсмен. Они делают своё грязное дело, а мы уже по факту получаем все известия. Надо задуматься о цене олимпийской медали. Понятное дело, когда убирают лидеров или одних из лидеров сезона, то уже не так интересно соревноваться. Мне, например, хотелось бы выигрывать у сильнейших, а не кататься просто так», — добавила скелетонистка.

Скелетонистка Елена Никитина

РИА Новости

© Нина Зотина

В пятницу состоялись слушания в CAS у лыжников, и олимпийский чемпион 2010 года Никита Крюков прокомментировал процесс со своим участием.

«Выходим биться за правду. Настроение боевое. Были вопросы касательно обвинений со стороны Родченкова. Всё в пределах этих показаний. Надеемся на справедливое решение, потому что мы правы. Нужно верить в то, что нас оправдают. Самое обидное, если не услышат показания, которое мы предоставили. Сейчас рано о чём-то говорить. Давайте дождёмся решения», — заявил Крюков.