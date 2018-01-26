«Не объяснили причин недопуска»: Виктор Ан написал открытое письмо МОК

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан обратился с открытым письмом к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху. В нём спортсмен просит объяснить, на каких основаниях его не допустили к Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. По словам Ана, решение МОК стало символом недоверия к нему со стороны организации и спортивной общественности. О реакции титулованного шорт-трекиста на отстранение от Игр — в материале RT.

Во вторник, 23 января, стало известно, что МОК не пригласил на Олимпиаду-2018 известного российского шорт-трекиста Виктора Ана. Шестикратный чемпион Олимпиады не был допущен к соревнованиям без объяснения причин со стороны комитета. Спортсмен написал открытое письмо главе МОК Томасу Баху, попросив разъяснить мотивы его отстранения от турнира.

«Мои первые Олимпийские игры были ещё в 2002 году и нынешние, в Пхёнчхане, должны были стать особенными в моей карьере сразу по нескольким причинам. Но за две недели до старта Олимпиады я узнал, что олимпийское движение не считает меня спортсменом, заслужившим принять в них участие, и при этом не объясняет почему», — говорит в письме Ан.

Атлет, ранее выступавший за национальную команду Южной Кореи, подчеркнул, что за годы своей карьеры ни разу не был уличён в применении запрещённых препаратов. По его мнению, он, как чистый спортсмен, достоин права принимать участие в Играх.

«На протяжении всей своей карьеры в шорт-треке я ни разу не дал повода усомниться в чистоте завоёванных мной титулов. Я всегда с уважением относился к спорту в целом, своим соперникам, олимпийскому движению, всегда соблюдал антидопинговое законодательство и искренне считал, что, выполнив условия отбора на Олимпийские игры, чистый спортсмен заслуживает право в них участвовать. Но комиссия МОК решила иначе и не объяснила мне причин этого решения», — сказал спортсмен.

В четверг, 25 января, МОК представил список из 17 критериев, выполнение которых гарантирует спортсмену допуск к Олимпиаде. По мнению Ана, он соответствует каждому из них.

«Я изучил критерии, которыми она руководствовалась при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке не допущенных до Олимпийских игр», — сообщил шорт-трекист.

При этом МОК до настоящего времени не привёл конкретной информации, на основании какого из указанных критериев был отстранён тот или ной спортсмен. Ан считает, что недопуск к Играм говорит о недоверии к нему со стороны комитета.

«Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа, и в этой ситуации появились разговоры обо мне как спортсмене, употреблявшем допинг. После стольких лет в спорте этот вердикт по недопуску стал символом недоверия ко мне со стороны МОК и причиной недоверия со стороны спортивной общественности», — сказал Ан.

Шестикратный олимпийский чемпион выразил надежду, что президент МОК Томас Бах назовёт ему причину отстранения.

«Я искренне надеюсь на то, что МОК озвучит причину моего недопуска, чтобы я смог отстоять свою честь и достоинство, на что имею полное право, как — искренне в это верю — имею право надеяться на доверие со стороны болельщиков, соперников, журналистов после стольких лет в шорт-треке и при полном отсутствии доказательств моей вины в ситуации, когда я лишён возможности участвовать в Олимпиаде-2018», — добавил атлет.

Комментируя своё решение написать открытое письмо в МОК, Ан признался, что он на самом деле не надеется на разъяснения со стороны комитета.

Виктор Ан — о решении МОК

«Очень сложная ситуация. Просто непонятно, что (произошло. — RT). Они не скажут, почему не пригласили», — уверен Ан.

Письма в МОК

Согласно решению МОК, Ан наравне с другими известными российскими спортсменами, такими как Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, не получил приглашения на Олимпийские игры в Пхёнчхане. 32-летний спортсмен узнал об этом во время собрания сборной России по шорт-треку.

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Ранее в МОК с просьбой прокомментировать его недопуск к Олимпиаде обращался Шипулин. Однако ответа не получил.

«В понедельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке «приглашённых» на Игры. Никакого ответа я пока не получил», — признался спортсмен на своей официальной странице в Instagram.

По словам спортивного юриста Михаила Прокопца, возможный ответ МОК на письмо атлета может стать поводом для подачи искового заявления в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Удивительно, но пока некоторые персонажи почему-то до сих пор продолжают говорить о невозможности обжаловать неприглашение на ОИ, «…» Шипулин и его молодцы-юристы пораскинули мозгами и сделали единственно правильную вещь — направили официальный запрос в МОК. Ответ или не ответ на этот запрос и будут тем самым формальным решением, которое можно обжаловать. Подобной практики в CAS предостаточно», — написал юрист на своей странице в Facebook.

Также открытое письмо в МОК отправил не допущенный к Играм фигурист Иван Букин, отметив, что он не понимает, «почему за несколько недель до Олимпийских игр, без объяснения каких-либо причин, отстраняют от участия в зимней Олимпиаде».

Кремль поддерживает российских спортсменов, отстаивающих право на участие в Играх в судебном порядке.

«Вы знаете, что ведутся интенсивные контакты с Международным олимпийским комитетом с тем, чтобы ситуация была прояснена, и с тем, чтобы интересы тех спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпиаде, были полностью обеспечены и соблюдены», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.