«Они уже видели себя в Южной Корее»: тренеры Букина и Степановой о недопуске фигуриста к ОИ-2018

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить к Олимпиаде в Пхёнчхане российского фигуриста Ивана Букина необъяснимо. Об этом в интервью RT заявили Ирина Жук и Александр Свинин — тренеры спортсмена и его партнёрши Александры Степановой. Наставники не исключили, что МОК намеренно не приглашает лидеров сборной России, а также рассказали, как отнеслись к отстранению сами фигуристы.

Александра Степанова и Иван Букин должны были выступать на Олимпиаде в статусе второй пары России в танцах на льду. На прошедшем чемпионате Европы в Москве они завоевали бронзовые медали, уступив своим соотечественникам Екатерине Бобровой и Фёдору Соловьёву, а также победителям турнира — французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону.

Спортсмены готовились к поездке в Пхёнчхан, когда МОК объявил, что Букин не получил приглашения на Игры. Также от Олимпиады была отстранена Екатерина Столбова, выступающая в соревнованиях спортивных пар вместе с Фёдором Климовым.

Ирина Жук и Александр Свинин прокомментировали решение МОК о недопуске своего подопечного к Играм.

«Это останется для нас чёрным днём календаря»

Ирина Жук: Мы узнали это в Саранске, когда приехали на юниорский чемпионат. Мы абсолютно не были к этому готовы. Это останется для нас чёрным днём календаря. На чемпионате Европы Букин и Степанова завоевали бронзовые медали, что стало для них большим успехом. Мы были на эмоциональном подъёме, когда узнали эту новость.

Мы не могли подумать, что такое может случиться с нашими спортсменами

Александр Свинин: Мы получили эту информацию за час до того, как она должна была появиться в СМИ. Ребята отдыхали, но нам пришлось позвонить им, чтобы они узнали это не из интернета. Они оба были шокированы и не могли понять, почему это произошло. Как и мы.

— Решение не допускать Букина к Играм кажется очень странным...

Александр Свинин: Для нас это необъяснимо. Он не был замешан в допинговых скандалах, не принимал участия в Олимпиаде в Сочи. Мы не видим причин для подобных санкций.

— Также МОК не допустил к Олимпиаде Ксению Столбову. Одним своим действием Россию лишили сразу двух коллективов.

Александр Свинин: Это сделано специально. Таким образом мы потеряли по одному представителю в парном катании и танцах на льду.

— Как вы оценивали перспективы Букина и Степановой в преддверии Олимпиады?

Ирина Жук: Мы должны были ехать туда в качестве второй пары страны. Они мечтали попасть на Олимпиаду и сделали бы всё возможное, чтобы показать там свой максимум. Сложно говорить относительно их медальных перспектив. Мы всегда настраивали их одинаково: катайтесь хорошо и вас оценят. Но мы думаем, что они смогли бы бороться за награды.

— Нет ощущения, что МОК намеренно не приглашает на Олимпиаду российских спортсменов, которые способны претендовать на победу в турнире?

Ирина Жук: Такие ощущения присутствуют. В голову приходят самые различные версии, почему комитет поступил именно так.

Александр Свинин: В последнее время у Букина и Степановой наметился солидный прогресс. Возможно, это послужило причиной.

— Не испытываете ли зависти по отношению к тем спортсменам, которые поедут на Игры вместо Букина и Степановой?

Ирина Жук: Ничего подобного нет. Мы никогда никому не желаем зла.

Александр Свинин: В первую очередь, сами атлеты ни в чём не виноваты. Нет ничего плохого, если кто-то поедет на Игры из-за того, что с другими случилось такое несчастье.

Нам удалось найти нужные слова и привести Степанову и Букина в порядок

— Как вы поддерживали спортсменов в этот трудный момент?

Ирина Жук: Мы тренируем их на протяжении 11 лет. Они нам как дети. Между нами существует определённая связь. Признаюсь, была поражена поведением Степановой. Она оказалась морально сильнее меня — в тот день Александра поддерживала меня, а не наоборот. Букину было сложнее, так как именно его фамилия значилась в этом списке. Учитывая то, каким позитивным человеком он является... Но Александру удалось найти слова и привести нас в порядок.

Александр Свинин: После чемпионата Европы они уже видели себя в Южной Корее. Представляли, как находятся в олимпийской деревне. Для них эта Олимпиада должны была стать первой в карьере. Потерять такое было тяжело. Мы призвали их не расстраиваться. После Игр будет чемпионат мира, а потом начнётся подготовка к новой Олимпиаде. Жизнь продолжается.

— Будут ли спортсмены продолжать подготовку к турниру, на случай возможной отмены решения МОК?

Александр Свинин: Конечно. Они отправятся в Японию с олимпийской командой. Подготовка к Играм продолжается согласно плану.