Триумф Загитовой, поражение Медведевой и две медали России в танцах: в Москве завершился ЧЕ по фигурному катанию

Предолимпийский чемпионат Европы по фигурному катанию подошёл к концу. Его главным событием стала победа Алины Загитовой над Евгенией Медведевой в соревнованиях одиночниц. Вернувшаяся после травмы двукратная чемпионка мира потерпела поражение и осталась с серебром, а 15-летняя Загитова выиграла очередной титул в этом сезоне. Также успешно для российских спортсменов завершился танцевальный турнир, принёсший две медали. О последнем дне континентального первенства — в материалах RT.

Танцевальный праздник для болельщиков

Вечерний прайм-тайм чемпионата Европы по фигурному катанию отводился девушкам, так что первыми разыгрывать медали в заключительный день стали танцоры. Жеребьёвка произвольного танца прошла консервативно — лучшие дуэты по старинке выстроились друг за другом в обратном порядке, и сначала на лёд вышли те, кто не реализовал себя полностью в первой части соревнований, а уже затем герои короткого проката.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв относились к первой категории — какие-то сотые доли баллов отделили их от первой тройки. Но пара была уверена, что их произвольный танец способен исправить положение. В нём актёрская игра Екатерины даже затмевает её спортивное мастерство — почти весь номер она катается с пустым взглядом в образе слепой девушки, пока герой Дмитрия не сделает её прозревшей. Зрители после выступления встали со своих мест, а судьи не поскупились на то, чтобы подарить паре два личных рекорда. 187,13 стали ориентиром для трёх оставшихся дуэтов, и превзойти его было не так уж просто.

У итальянцев Анны Каппеллини и Луки Ланотте это не получилось. Опытные чемпионы мира 2014 года начали танец не с той ноги — с них сняли балл за затянутую поддержку, а затем они ошиблись на твиззлах. Ни одному дуэту не удаётся идеально откатать весь сезон, даже будущие чемпионы Европы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон падали на национальном чемпионате. А уж ошибиться на более волнительном старте, на котором публике очень хотелось увидеть два российских дуэта на пьедестале почёта, вовсе не зазорно.

Капеллини и Ланотте потеряли две позиции, и путь на подиум открылся для Александры Степановой и Ивана Букина. Три года назад этот ещё совсем молодой дуэт уже выигрывал бронзу чемпионата Европы со смешной суммой 160,95 балла — в наши дни этого бы не хватило даже для попадания в десятку. Сейчас же они завоевали более тяжёлую и трудовую медаль. Лишь крошечный недочёт на дорожке шагов вынудил Александру и Ивана вернуться к статусу второго номера российской сборной, но зрителям обращать на него внимания не хотелось ,и после произвольного танца они тоже стоя поприветствовали бронзовых призёров турнира.

Закрывались соревнования настоящим совершенством от Пападакис и Сизерона. Когда в 2002 году вводили новую систему судейства, её сделали такой, чтобы фигуристам было невозможно подобраться к абсолютному математическому максимуму, заложенному правилами. Но на французов эти принципы не распространяются. Сразу в трёх компонентах из пяти они получили самую высокую оценку — десять баллов ровно. На каждом старте Пападакис и Сизерон бьют мировые рекорды, но если они и дальше будут так продолжать, то скоро бить им уже будет нечего. Только рекорды по количеству завоёванных медалей.

Новая королева льда

Разговоры о дуэли Евгении Медведевой и Алины Загитовой красной нитью проходили через весь чемпионат Европы. Слепой жребий подлил масла в огонь соперничества: две девушки получили последние порядковые номера в произвольной программе. Причём, сначала на лёд должна была выйти 15-летняя претендентка на титул, а уже затем проигравшая ей в коротком прокате действующая чемпионка, чтобы как в фильме со счастливым концом вырвать победу. Или чтобы благородно уступить высшую ступеньку пьедестала почёта новой королеве? Кульминация приближалась, а оба варианта развязки продолжали обсуждаться болельщиками.

И пока две лучшие фигуристки мира настраивались на своё выступление, продолжалась не менее интересная борьба за бронзу. Хотя Мария Сотскова уступала Каролине Костнер порядка десяти баллов, вера в её успех продолжала жить, так как когда речь заходит о прыжках, молодая россиянка всё-таки должна была дать фору итальянке. Уроженка подмосковного Реутова почти не подвела — лишь падение на злополучном лутце испортило её очаровательную программу. Третья неудача подряд на одном и том же элементе — звоночек тревожный, именно на него спортсменке нужно будет обратить внимание перед Олимпиадой.

А несправедливое поражение Костнер должно будет особенно подстегнуть Сотскову. Итальянка вышла и разочаровала — тоже падение на лутце, один за другим недокрученный прыжок, усталые вращения под конец программы. Даже за выбор кислотного лимонного комбинезона с блёстками вместо привычного платья хотелось снять балл. Но Костнер каким-то чудом сумела сохранить лидерство — в сумме у неё набралось 204,25 балла, а у Сотсковой на четыре пункта меньше. Что поделать — в фигурном катании есть инструмент, чтобы вручную менять фигуристок местами, и имя ему компоненты. В них Костнер как в шелках.

Долго грустить из-за упущенной медали Сотсковой было некогда — началось волшебство в исполнении Загитовой. Вплоть до прыжковой части она безукоризненно следовала мелодии «Дон Кихота», выполняя каждое движение в такт музыке. А когда 15-летняя спортсменка исполнила великолепный каскад лутц — риттбергер, пошла феерия. Каждый прыжок в исполнении Загитовой так и просился в учебники фигурного катания. С недавних пор зрителям становится заранее известна техническая оценка фигуристок, и ещё до объявления итогового результата стало понятно — соперничать с чемпионкой России будет невозможно. Загитова побила мировой рекорд по технике, отняв его у Медведевой. Суммарная оценка составила 238,24 баллов — до абсолютного достижения Евгении не хватило трёх очков.

Кто знает, как бы сложились соревнования, если бы не обидная травма двукратной чемпионки мира и вынужденный пропуск двух турниров. Но из-за этих последствий Медведева слишком осторожно ступала на лёд и предельно аккуратно заходила на прыжки, лишая саму себя надбавок. К фигуристке не может быть никаких претензий, её класс всё так же высок по мировым меркам, а не только европейским. И по-прежнему после турнира с её участием звучит гимн России. Только в честь другой спортсменки, что саму Медведеву вовсе не смущало — на самом дальнем ярусе «Мегаспорта» было видно, что её поздравления Загитовой перед церемонией награждения были самыми искренними.