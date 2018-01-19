Победа Загитовой над Медведевой и российский пьедестал в парах: как прошёл второй день ЧЕ по фигурному катанию в Москве

Завершился второй день чемпионата Европы по фигурному катанию. Он начинался с коротких программ у девушек, где лучшей стала Алина Загитова, опередившая Евгению Медведеву. Спортивные пары разыграли первые медали турнира, и все они достались российским фигуристам. Золото выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. О противостояниях второго дня соревнований — в материале RT.

Загитова опередила Медведеву

Жеребьёвка женского турнира на чемпионате Европы подчёркивала ощущение того, что эти соревнования — повторение российского первенства, но уже с Евгенией Медведевой. Она выступала сразу после Марии Сотсковой, а следом на лёд должна была выйти Алина Загитова. Болельщикам в «Мегаспорте» не нужно было смотреть весь шестичасовой марафон коротких программ, чтобы полюбоваться россиянками — они компактно уместились в сильнейшей разминке.

Но идиллия оказалась разрушена, когда перед российскими фигуристками выступила Каролина Костнер. Самая серьёзная соперница хозяек льда решила подняться на пьедестал почёта любой ценой. Итальянка пошла на отчаянный шаг — свой прокат она начала с каскада тройной флип — тройной тулуп, который раньше не практиковала. И подопечная Алексея Мишина блестяще справилась с тяжёлым элементом. В остальной части программы ошибок тоже не было, и Костнер набрала 78,30 балла. Она побила свой личный рекорд, державшийся с 2014 года. То есть сейчас, в свои 30 лет, итальянка сильнее, чем была до дисквалификации, отнявшей 16 месяцев спортивной жизни.

Выступление Костнер произвело эффект взорвавшейся бомбы, волна от которой задела Марию Сотскову. Россиянка тоже собиралась начать выступление с каскада, но неудачно выехала с лутца, и от второго прыжка пришлось отказаться. Она смогла сориентироваться и спешно «приклеила» тулуп к флипу, который исполнялся во второй половине программы. Но от больших очковых потерь Сотскова не спаслась. К тому же судьи вновь обделили её в компонентах. 17-летняя спортсменка получила всего 68,70 балла — на десять очков меньше Костнер.

Зато двух других россиянок остановить было невозможно. У Евгении Медведевой словно и не было никакого двухмесячного перерыва из-за травмы — она по-прежнему летала, а не каталась. Правда, возвращение двукратной чемпионки мира не обошлось без помарок. В своём последнем прыжке — двойном акселе — Медведева немного споткнулась, и судьи сразу заминусовали этот элемент. Итоговый результат составил 78,57 балла — может, для самой спортсменки это немного, но для продолжения борьбы за золото это достаточный показатель.

Последней среди всех россиянок на лёд выходила Алина Загитова. Болельщики уже привыкли к тому, что она не может без ошибок исполнить короткую программу, но 15-летняя фигуристка развенчала этот неприятный миф о самой себе. За каскад лутц — риттберг и тройной флип Загитова получила самые высокие в своей жизни надбавки. Не возникло вопросов и к её художественной составляющей — судьи выставили такие компоненты, как у ветерана фигурного катания, а не у проводящей первый взрослый сезон девушки.

В итоге Загитова получила 80,27 баллов. Она стала второй девушкой в истории, разменявшей 80 баллов в короткой программе. Заодно юная спортсменка нанесла Медведевой первое поражение после чемпионата мира 2016 года. Пока только в коротком прокате, но впереди будет произвольный, где Загитова выступает ещё лучше. Первая дуэль двух учениц Этери Тутберидзе на международном уровне пока что оправдывает все самые высокие ожидания от неё.

Парное превосходство россиян

Зрителям не пришлось долго ждать появления первой российской пары в произвольных прокатах. Провал в короткой программе отбросил действующих чемпионов Европы Евгению Тарасову и Владимира Морозова в предпоследнюю разминку. Подопечные Нины Мозер были злы на самих себя за то, что в первый день стали только пятыми, но это недовольство они смогли направить в мирное русло.

Пара сделала всё от них зависящее, чтобы вернуться в борьбу за медали. Тарасова и Морозов напомнили, что их не зря считают одним из самых технически совершенных дуэтов и их успех зависит только от чистоты исполнения. С этим во второй день чемпионата Европы проблем не было. И четвертная подкрутка, и каскад из трёх прыжков, и остальные элементы собрались воедино. Россияне стали третьей парой, набравшей больше 150 баллов за произвольный прокат, а в сумме получили оценку 221,60 балла — перед ними действительно замаячила перспектива выиграть золото.

Ксения Столбова и Фёдор Климов имели более выгодную стартовую позицию, но ею не воспользовались. Уже в который раз олимпийские чемпионы испортили свою харизматичную программу падениями и срывами. Получив суммарную оценку 211,01, они рисковали оказаться за чертой призёров. К тому же после очередного не самого выразительного выступления им уже никто не может обещать место в сборной России на олимпийском командном турнире.

Но в дальнейшем события стали развиваться по благоприятному для Столбовой и Климова сценарию. Наталья Забияко и Александр Энберт и так совершили маленький спортивный подвиг, выиграв серебро в короткой программе. Всё-таки партнёрша выступала со сломанным пальцем и старалась себя беречь. Их произвольный прокат был сильно облегчён и потянул пару вниз, на третье место. Забияко и Энберт проиграли Столбовой и Климову меньше одного балла.

Перед выступлением французов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре российские пары занимали весь виртуальный пьедестал почёта. Спустя несколько минут он превратился в реальный. Бремя лидерства негативно сказалось на колоритной паре из британской девушки и бывшего одиночника. Они откровенно посыпались, и едва ли не каждый элемент вызывал недовольство судей. Даже за фирменный четверной выброс французы не получили никакой надбавки. В итоге Джеймс и Сипре, от которых ждали сенсации, остались без медалей, а все три российские пары оказались в призах впервые с 2015 года.