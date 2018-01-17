Возвращение Медведевой и розыгрыш последних путёвок на Олимпиаду: чего ждать от ЧЕ по фигурному катанию в Москве

В Москве стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Он станет последней проверкой для российских фигуристов перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане, до старта которых осталось три недели. Хозяева соревнований выступят в полном составе во всех четырёх дисциплинах. Болельщикам будет особенно интересно возвращение Евгении Медведевой, пропустившей два месяца из-за травмы. RT разбирался, чего ждать от предстоящего турнира.

Мужчины

Пять лет подряд испанец Хавьер Фернандес c огромным запасом выигрывал чемпионаты Европы по фигурному катанию. Шестой успех кряду уравняет его с австрийцем Карлом Шефером, который до Второй мировой войны слыл непобедимым на протяжении восьми лет. Но теперь испанскому фигуристу будет не так просто, как раньше. Прервать его золотую серию намерены многие, но больше всего шансов — у Михаила Коляды.

В первой половине сезона российский фигурист практически догнал Фернандеса в заочном споре, что ещё год назад казалось невозможным. На этапе Гран-при во Франции испанец набрал 283,71 балла, притом что он дважды упал в произвольной программе. А Коляда стал бронзовым призёром финальных соревнований с результатом 282,00 балла и падал тогда трижды. Оба спортсмена могут прибавлять, если перестанут ошибаться, но при идеальных прокатах уже россиянин будет смотреться фаворитом.

Всё благодаря четверному лутцу, на который Коляда сделал ставку в олимпийском сезоне. У Фернандеса этого прыжка в запасе нет, но сальхов и тулуп по-прежнему при нём, что и подтвердил на декабрьском чемпионате Испании. Правда, повторить сальхов во второй половине произвольного проката ему не удалось.

Хотя Фернандес достаточно долго правит на европейском континенте, турнир в Москве не будет для него принципиально важным. Хавьер признался, что Олимпиада в Пхёнчхане будут последней в его карьере. Именно поэтому все мысли спортсмена связаны именно с Играми, а не с тем, как обыгрывать Коляду на его родном льду. Это даёт ещё один шанс россиянину перед поездкой в Пхёнчхан обзавестись первым значимым международным титулом.

На бронзовую медаль будет гораздо больше претендентов, чем на золотую. Второй эшелон европейского мужского катания представлен такими спортсменами, как бельгиец Йорик Хендрикс, израильтянин Алексей Быченко, грузин Морис Квителашвили и ещё один россиянин Александр Самарин.Ещё одним хозяином соревнований станет Дмитрий Алиев, который может присоединиться к вышеперечисленной компании, если вернётся к исполнению четверного лутца.

Женщины

За последние четыре года российские девушки дважды занимали весь пьедестал почёта на чемпионатах Европы, и ещё два раза им мешала это сделать Каролина Костнер, завоевывавшая бронзу. Турнир в Москве снова превратится в борьбу нестареющей итальянки с юными российскими фигуристками.

Для болельщиков всего мира главный вопрос сейчас — как выступит двукратная чемпионка Европы Евгения Медведева. В последний раз она выходила на лёд в ноябре прошлого года, а затем пропустила финал Гран-при и чемпионат России из-за стрессового перелома ноги.

Двух месяцев должно было хватить на то, чтобы прийти в форму. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков уверен, что все беды рекордсменки мира уже позади.

«Женя тренируется в полную силу и целенаправленно готовится к чемпионату Европы и другим соревнованиям. Никаких последствий травмы уже практически нет», — цитирует его «Р-Спорт».

Если это так, то на церемонии награждения понадобится вывешивать сразу три российских флага. Финал Гран-при показал, что Костнер уступает Алине Загитовой и Марии Сотсковой в техническом плане, а одной грациозностью и артистизмом большие медали уже не выиграть.

Это позволяет надеяться на то, что в женском одиночном катании континентальное первенство превратится в усечённую версию чемпионата России, который Медведева пропускала. Болельщики наконец-то увидят её первую дуэль с Загитовой на международном уровне, а от прогрессирующей с каждым стартом Сотсковой стоит ожидать, что она не позволит двум ученицам Этери Тутберидзе расслабиться.

Пары

Ремейк чемпионата России ожидается и в состязаниях пар. Такая вероятность появилась после того, как вице-чемпионы мира и победители последнего финала Гран-при Алёна Савченко и Бруно Массо из Германии отказались от выступления в Москве. Они решили уделить освободившееся время тренировкам и лучше отточить технику перед Олимпийскими играми, так как заметили, что после новогодних праздников стали выступать хуже.

Пойти на такой шаг могли и российские фигуристы. Все пары, попавшие в сборную, выступили на декабрьском первенстве страны с серьёзными ошибками. Евгения Тарасова — Владимир Морозов и Ксения Столбова — Фёдор Климов так и не закрыли должок, образовавшийся после неудачи в финальном этапе Гран-при, а Наталья Забияко — Александр Энберт этой ситуацией сами же не воспользовались, чтобы потеснить более опытных соотечественников.

Однако российским парам придётся возвращать форму по ходу домашних стартов. Отсутствие немецких конкурентов должно помочь ученикам Нины Мозер: завоевать медали будет проще, а общая атмосфера соревнований будет не слишком напряжённой.

И совсем расслабиться российским дуэтам тоже не получится. Постараются вновь преподнести сюрприз французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Год назад они выиграли бронзу, а в этом сезоне дважды становились призёрами этапов Гран-при. Выйти на мировой уровень им пока не удаётся даже с выбросом четверной сальхов, так что на чемпионат Европы они приедут с особым настроем.

Танцы

Однозначными фаворитами танцевального турнира будут французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. В этом сезоне они трижды били мировые рекорды по сумме двух танцев, каждый раз переходя заоблачный рубеж в 200 баллов. Не то что в Европе, но и в мире никто больше на такое не способен. Четвёртое подряд золото первенства Старого света у французов уже практически в кармане, если только не произойдёт какой-либо форс-мажор.

Оставшиеся две медали с большой вероятностью будут разыграны в российско-итальянском противостоянии, а именно между Анной Каппеллини — Лукой Ланотте и Екатериной Бобровой — Дмитрием Соловьёвым. Их дуэль в нынешнем сезоне носит принципиальный характер. Итальянцы лишили подопечных Александра Жулина путёвки в финал Гран-при только благодаря тому, что на одном из этапов набрали чуть более высокую сумму баллов.

Впрочем, российскому дуэту пропуск одного из главных стартов сезона пошёл даже на пользу. Они достойно выступили на «Золотом коньке Загреба» и превысили сезонное достижение итальянцев, а на чемпионате России завоевали очередное золото. Пожалуй, именно сейчас у Бобровой и Соловьёва появился шанс обойти Каппеллини и Ланотте на чемпионате Европы — это им не удавалось с 2013 года.

Вторые номера сборных России и Италии тоже ведут борьбу между собой. Александре Степановой и Ивану Букину будут противостоять Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. А заодно вице-чемпионам России придётся думать о путёвке на Олимпиаду, на которую также претендуют Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. Если в Москве могут выступить три российских дуэта, то в Пхёнчхане — лишь два, и кто это будет, решится в ближайшие дни.