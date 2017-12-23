Загитова побеждает, Косторная удивляет, Тарасова и Морозов радуют: в Санкт-Петербурге завершился ЧР по фигурному катанию

В Санкт-Петербурге завершился предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию. В последний день на нём было разыграно два комплекта наград. В состязаниях пар победу одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. У женщин золото выиграла Алина Загитова, серебро досталось Марии Сотсковой, а на третье место поднялась 14-летняя Алёна Косторная. Как распределились последние путёвки в олимпийскую сборную России — в материале RT.

Пары: чемпионская безупречность Тарасовой и Морозова

В парных соревнованиях должно было решиться, остаётся ли у подопечных Нины Мозер монополия на присутствие в сборной России. Единственный довольно крошечный шанс потеснить учеников Мозер оставался у Кристины Астаховой и Алексея Рогонова. После короткой программы они шли четвёртыми, проигрывая первой тройке больше пяти баллов. Чтобы отыграть такое отставание, нужно было сотворить не одно чудо, а сразу несколько.

Одной музыки из фильма «Ла-Ла Ленд» оказалось мало. У Астаховой не пошли прыжки: ни тулуп, ни сальхов. Рогонов же не справился с поддержкой и был вынужден придержать партнёршу двумя руками. К середине проката поток непозволительных ошибок обязан был прекратиться, но он не остановился. Хотя вращения и хореография были великолепны, пара едва смогла удержать четвёртое место.

Их тут же опередили Наталья Забияко и Александр Энберт, хотя их произвольный прокат получился совсем не таким удачным, как короткий. Представлявшая раньше Эстонию спортсменка привычно упала на сальхове и чудом спасла выброс флип. Возможно, паре не хватило напутствия тренера, которая заболела и не смогла приехать в Санкт-Петербург. Забияко и Энберт всё же заняли третье место, но тот факт, что в технической оценке они уступили юниорам Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину, является тревожным звоночком.

Впрочем, Ксения Столбова и Фёдор Климов набрали за отдельные элементы ещё меньше, а ведь их статус намного выше. У Столбовой вновь «слетели» почти все прыжковые элементы. Даже в каскаде, который пара специально упростила ради неё, фигуристка недокрутила последний тулуп, а на сальхове и заключительном выбросе упала, причём из-за последнего падения она едва не травмировала руку.

Битву за золото можно было считать проигранной: Евгения Тарасова и Владимир Морозов таких серьёзных ошибок прощать не собирались. Они сделали всё, что нужно, чтобы впервые выиграть чемпионат России. Если не считать «бабочку» Тарасовой на сальхове и небольшой рассинхрон на вращении, прокат получился безупречным. Хотя на национальных соревнованиях не принято хвастаться набранными баллами, оценку Тарасовой и Морозова всё же стоит озвучить: она составила 223,34 балла. Они продемонстрировали внутреннюю готовность ко второй половине сезона, чего о других российских парах, оказавшихся на пьедестале почёта, сказать нельзя.

Женщины: «Загитова и Сотскова» пишем, «Медведева и Константинова» в уме

Чем хорош чемпионат России в женском одиночном катании, так это тем, что в условиях жесточайшей конкуренции среди девушек всегда найдётся место невероятным сюрпризам.

Недавняя победительница «Золотого конька Загреба» показала, что не только Евгения Медведева может создавать шедевры под музыку из фильма «Анна Каренина». 17-летняя Константинова чисто исполнила всю прыжковую часть, которая содержала каскады лутц — тулуп и флип — риттбергер — сальхов, во второй половине. Константинова шла после короткой программы десятой, но затем стала подниматься всё выше и выше. Мелькнула даже мысль, что она потеснит и многих девушек из первой шестёрки.

Константинова обошла и Полину Цурскую. Увы, но ей пока не хватает соревновательной практики, чтобы идеально выполнять оба проката на одном турнире. Один раз это удалось на этапе Гран-при Японии, а в Санкт-Петербурге — нет. Каскад из двойных прыжков, несуразный лутц, второй уровень дорожки шагов — это не тот набор, с которым можно надеяться на попадание в сборную. Цурская расположилась вслед за главной тёмной лошадкой соревнований, а в итогом протоколе заняла пятое место.

На каждом чемпионате России найдётся сверходарённая юниорка, которая уже сейчас готова попасть на пьедестал почёта, но возраст не позволяет ездить на главные турниры сезона. Таким вундеркиндом в этом году оказалась Алёна Косторная. Вице-чемпионка недавнего юниорского финала Гран-при давно берёт пример со старших подруг из группы Этери Тутберидзе и исполняет прыжки во второй половине. И делает это 14-летняя москвичка легко и играючи, благодаря чему набирает огромное количество баллов.

Косторной немного не хватило, чтобы обойти в произвольной программе Константинову, но за счёт раннего выступления юное дарование вышло на первое место перед появлением Марии Сотсковой и Алины Загитовой. Она обеспечила себе бронзу, а Константинова, ставшая в итоге четвёртой, теперь будет в сборной России запасной, чья помощь понадобится, если Медведева будет и дальше восстанавливаться после травмы.

На выступлении Сотсковой, вышедшей на лёд следом, явно сказалась усталость от интенсивного соревновательного графика. Произвольную программу она откатала хорошо, но всё же чуть хуже, чем было в финале Гран-при, где придраться было не к чему. На национальном смотре 17-летняя спортсменка позволила себе помарки на риттбергере и лутце, а также вновь недополучила один уровень на вращении. На итоговом результате Сотсковой это не сказалось — серебро и попадание на Олимпийские игры она себе обеспечила. Ей теперь нужно хорошо отдохнуть, чтобы свежей подойти к новым стартам.

Закрывать чемпионат России выпало Алине Загитовой. Её неповторимая постановка под музыку «Дон Кихота» вновь выдалась потрясающей. 15-летняя спортсменка показала, что может претендовать на золото любых соревнований, в том числе Олимпийских игр. Чего уж там говорить о первенстве страны: Загитова выиграла его с огромным отрывом от соперниц. Как всегда, бесподобным был каскад лутц — риттбергер, за который она получила рекордные для этого сезона оценки. Немного подвёл недокрученный сальхов, но это недоразумение только заставит юную спортсменку не расслабляться: впереди у неё ещё много новых высот, которые она готова покорять.