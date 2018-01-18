Взлёт Алиева, падение Коляды и сюрприз от Забияко и Энберта: как прошёл первый день ЧЕ по фигурному катанию в Москве

Короткими программами у мужчин и спортивных пар стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве. Дмитрий Алиев показал свой лучший результат сезона и неожиданно занял второе место, а Михаил Коляда допустил ряд ошибок и остался вне первой тройки. В парах вторыми идут Александр Энберт и Наталья Забияко, а на третьей строчке расположились Фёдор Климов и Ксения Столбова. RT рассказывает, чем запомнился первый день турнира.

Неудача Коляды, рывок Алиева и уверенное лидерство Фернандеса

Старт чемпионата Европы в Москве вызвал у зрителей серьёзный интерес. Несмотря на то, что открывавшая турнир короткая программа у мужчин началась ближе к полудню, на трибунах арены «Мегаспорт» собралось немало зрителей. Впрочем, наиболее интересные события должны были произойти ближе к пяти часам дня. В последней, седьмой разминке на лёд вышли все трое россиян: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Александр Самарин. Вместе с ними катались пятикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес, выступающий за Израиль Алексей Быченко и бельгиец Йорик Хендрикс.

Разумеется, наибольший интерес у зрителей вызывало противостояние Коляды и Фернандеса. Испанец выиграл пять подряд чемпионатов Европы, и в случае новой победы догонит по этому показателю легендарного Карла Шефера, который выступал ещё до Второй мировой войны. Однако стремительно прогрессирующий Коляда готов был вклиниться в борьбу за золото. Интрига заключалась только в том, сумеет ли россиянин чётко выполнить все элементы своей программы.

Надо сказать, что к началу последней раскатки «Мегаспорт» заполнился уже до отказа. Присутствовали на стадионе известный тренер Татьяна Тарасова и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Он появился на арене в компании супруги Яны Рудковской и пятилетнего сына Саши, который пошёл по стопам отца и тоже занимается фигурным катанием. Вместе они вышли на лёд во время церемонии открытия турнира.

Оказались на трибунах и люди, далёкие от этого вида спорта, например, экс-главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий. Ранее он не был замечен в любви к фигурному катанию, но за короткой программой у мужчин наблюдал с большим интересом.

Перед заключительной раскаткой в лидеры неожиданно вырвался 18-летний представитель Латвии Денис Васильев. Прибалтийский фигурист получил от судей 85.11 балла и спокойно наблюдал за противостоянием ведущих фигуристов Старого Света.

Первым из россиян на лёд вышел Коляда, которого трибуны встретили громогласными аплодисментами. К сожалению, выступление Михаила не задалось с самого начала. Он не смог выполнить четверной тулуп и остался фактически без каскада, а затем допустил степ-аут на четверном лутце. После таких ошибок стало понятно, что с Фернандесом Коляде бороться будет невероятно сложно. За своё выступление россиянин получил лишь 83,41 балла, не сумев опередить даже Васильева.

«Я не знаю, что произошло. Не ожидал таких ошибок, по крайней мере, на тулупе. Лутц тоже не был идеальным, но я его хотя бы сделал. Аксель, вращения и шаги были отличными, но на тулупе допустил грубейшую ошибку. Я чувствовал себя хорошо, публика здесь всегда очень поддерживает. Не буду вносить какие-то изменения в подготовку к произвольной программе, буду готовиться так же, как всегда. С тренером я ещё не общался, но взгляд у неё был суровый», — приводит слова Коляды официальный сайт турнира.

Следом на лёд вышел как раз Фернандес и показал своему молодому коллеге, как следует выполнять короткую программу на крупных турнирах. Хавьер практически не допускал ошибок и выполнил идеальный каскад четверной тулуп — тройной тулуп, а также тройной аксель. За прыжки судьи ставили ему более двух баллов. Быстро стало понятно, что выступление испанца будет оценено более чем в сто очков. В итоге за короткую программу пятикратный чемпион Европы набрал 103,82 балла. Отыграть такое отставание от Фернандеса у Коляды вряд ли получится.

Зато порадовал российских болельщиков выступавший следом Дмитрий Алиев. От фигуриста из Санкт-Петербурга, в отличие от Коляды, никто не ждал борьбы за титул. Видимо, это пошло на пользу бронзовому призёру чемпионата России. Сам он признался, что перестать нервничать ему помог порвавшийся шнурок.

Так или иначе, на лёд он вышел расслабленным и без лишних нервов откатал короткую программу под «Maquerade» Арама Хачатуряна. Россиянин продемонстрировал отличные вращения и допустил лишь одну серьёзную ошибку — выполнил тройной лутц вместо четверного. Но и с этой помаркой Алиев побил собственный рекорд сезона — 91,33 — и в итоге остался вторым. Третье место столь же неожиданно застолбил за собой латыш Васильев. Коляда финишировал на промежуточном четвёртом месте.

«В целом я доволен прокатом, это мой лучший результат сезона. К сожалению, не удалось сделать четверной лутц, что принесло бы ещё больше баллов. Я был уверен, что сделаю его, но немножко раньше времени пошёл на элемент. Сейчас это самый дорогой элемент в мужском фигурном катании, и я хочу доказать, что российские фигуристы способны его исполнять. Завтра у нас день перерыва, будет возможность восстановить силы», — оценил своё выступление Алиев.

А вот Самарин короткую программу откровенно провалил. В самом начале он допустил два падения подряд, после которых стало понятно, что побороться за место в тройке он не сможет ни при каких обстоятельствах. В результате Александр остался только девятым, получив 74,25 баллов.

Падения Столбовой и Морозовой, успех Энберта и Забияко

К сожалению, не обошлось без ошибок россиян и в соревновании спортивных пар. Если у мужчин главным фаворитом был и остаётся Фернандес, то в следующем виде наибольшие шансы на успех имели россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Год назад на чемпионате Европы в Остраве именно отечественный дуэт завоевал золото, опередив немцев Бруно Массо и Алёну Савченко, а также французов Ванессу Джеймс и Моргана Сипре. Однако в Москву пара из Германии не приехала, решив сосредоточиться на подготовке технических элементов к Олимпийским играм. Таким образом, Тарасова и Морозов становились главными фаворитами турнира.

Подобный статус, видимо, сыграл с россиянами злую шутку. Во время исполнения тройного тулупа Тарасова чуть было не упала на лёд, коснувшись его рукой, а вскоре она неудачно приземлилась на выходе с тройного риттбергера. После всех этих помарок стало понятно, что на первое место действующим чемпионам континента подняться не удастся. Короткую программу они завершили только четвёртыми, набрав лишь 70,37 баллов.

Впрочем, к тому моменту в лидеры вырвалась другая российская пара: Наталья Забияко и Александр Энберт. Они, в отличие от соотечественников, откатали без ошибок, что позволило им установить личный рекорд сезона — 72,95.

«Конечно, мы с каждым стартом рассчитываем кататься немного лучше. И мы очень рады, что наши улучшения воплощаются в более высокие судейские оценки. На чемпионате России было трудно и ответственно, а чемпионат Европы — следующий шаг, не менее трудный. Я бы сказал, эти турниры почти равны. И там, и там очень сильная конкуренция, особенно в олимпийский год, так что не могу сказать, что сегодня было больше волнения. Мы правильно настроились, спокойно подошли к выходу на лёд, и в короткой программе у нас всё получилось. Завтра постараемся сделать то же самое. Помогает, что турнир проходит в Москве. Когда выходишь на лёд и чувствуешь поддержку зала, это придаёт сил и уверенности», — приводит слова Энберта «Чемпионат».

Zabiiako / Enbert SB to take the provisional lead with 72.95#EuroFigurepic.twitter.com/ZF6dj2oa5i — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 17 января 2018 г.

К сожалению, удержать лидерство россиянам не удалось. Сразу после Тарасовой и Морозова на лёд вышли французы Джеймс и Сипре и отработали программу практически безупречно. Достаточно того, что они улучшили результат Энберта и Забияко почти на три балла, получив за своё выступление 75,52 очка.

Шанс опередить их ещё имели олимпийские чемпионы Ксения Столбова и Фёдор Климов. Болельщики встретили их особенно тепло. Зрители надеялись, что лидерство в соревновании пар после короткой программы всё же захватит российский дуэт.

Ксения и Фёдор начали свой прокат образцово. Они безошибочно выполнили даже тяжёлую подкрутку, которая прежде регулярно становилась для пары камнем преткновения. Удался дуэту и выброс. Увы, вслед за этим Столбова оказалась на льду. Она не сумела удержать равновесие на тройном тулупе. В результате олимпийские чемпионы заработали на пару баллов больше, чем Тарасова и Морозов — 72.05, но остались третьими. Теперь в произвольной программе российским дуэтам придётся героически догонять ушедших в отрыв французов.