Журова о словах Родченкова: допинг-пробы не могли оставаться в сочинской лаборатории на ночь

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью RT прокомментировала заявление Следственного комитета о наличии доказательств, опровергающих слова Григория Родченкова, который утверждает, что в России во время Олимпийских игр-2014 действовала одобренная государством допинговая программа.

«В частном порядке я сама спрашивала у российских комиссаров, которые работали на Олимпийских играх, были ли они свидетелями каких-то махинаций с пробами. Все утверждали в один голос, что ничего подозрительного не замечали. Они говорили, что даже и представить не могли, как можно было в Сочи нарушить антидопинговые правила. Так что в СК сделали правильные выводы. Родченков заявил, например, что пробы хранились в лаборатории всю ночь, но это невозможно. Там стремились проверить все анализы максимально быстро, ведь даже медаль спортсмену нельзя вручить, пока не проверена его проба. В МОК ведь не хотят скандалов с возвратом медалей», — отметила Журова.

Ранее депутат заявила, что новая информация СК может помочь отстранённым МОК российским спортсменам.