Российские пары фигуристов Забияко — Энберт и Столбова — Климов вошли в тройку лучших короткой программы на ЧЕ в Москве

Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт идут вторыми после короткой программы в соревновании спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве.

Результат российской пары — 72,95 балла. Первыми стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (75,52). Тройку лучших пар замкнули Ксения Столбова и Фёдор Климов (72,05). Ещё один российский дуэт Евгения Тарасова — Владимир Морозов (70,37) расположился на пятом месте. Ранее сообщалось, что россиянин Дмитрий Алиев занимает второе место после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию в Москве.