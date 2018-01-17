Российские пары фигуристов Забияко — Энберт и Столбова — Климов вошли в тройку лучших короткой программы на ЧЕ в Москве

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Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт идут вторыми после короткой программы в соревновании спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве.

Результат российской пары — 72,95 балла. Первыми стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (75,52). Тройку лучших пар замкнули Ксения Столбова и Фёдор Климов (72,05).

Ещё один российский дуэт Евгения Тарасова — Владимир Морозов (70,37) расположился на пятом месте.

Ранее сообщалось, что россиянин Дмитрий Алиев занимает второе место после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию в Москве.

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