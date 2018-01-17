Россиянин Алиев занимает второе место после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию в Москве
Россиянин Дмитрий Алиев занимает второе место после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве.
Его результат — 91,33 балла.
Первое место по итогам короткой программы занял пятикратный чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес (103,82 балла), тройку лучших замкнул представитель Латвии Денис Васильев (85,11).
Россиянин Михаил Коляда (83,41) занял четвёртое место, Александр Самарин (74,25) — девятое.
Соревнования в произвольной программе состоятся 19 января.
Ранее Евгения Медведева рассказала о своём самочувствии перед ЧЕ по фигурному катанию.
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