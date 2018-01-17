Медведева рассказала о своём самочувствии перед ЧЕ по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева сообщила, что полностью восстановилась после травмы.

Из-за повреждения россиянка пропустила финал Гран-при в декабре. В настоящий момент она готовится к чемпионату Европы, который проходит в Москве.

«Нога полностью восстановилась, всё в порядке. Спасибо всем, кто переживал, знаю, что таких людей было очень много. Помехи бывают, с ними надо справляться. Трудности делают нас сильнее», — приводит слова Медведевой «Р-Спорт».

Фигуристка отметила, что провела несколько тренировочных дней, которые помогли ей скорее набрать форму.

В четверг, 18 января, на ЧЕ состоится короткая программа среди женщин.

Ранее сообщалось, что фигуристы Вирчу и Мойр понесут флаг Канады на церемонии открытия Олимпиады-2018.