Фигурист Алиев рассказал, как порванный шнурок помог ему занять второе место в короткой программе на ЧЕ

Российский фигурист Дмитрий Алиев поделился впечатлениями от проката короткой программы на чемпионате Европы в Москве.

«Я делал свою работу и ни на кого не смотрел. Поначалу волновался, но потом, когда начал готовиться к старту, у меня порвался шнурок на ботинке. Наверное, поэтому мысли о прокате ушли в сторону, благодаря этому смог расслабиться и оказался на другой волне. А ботинок обмотал изолентой, чтобы держалось», — цитирует Алиева «Р-Спорт».

Спортсмен также сообщил, что рассказал своему тренеру Евгению Рукавицыну только перед выходом на лёд.

Ранее фигурист Михаил Коляда заявил, что не понимает причин своей ошибки в короткой программе на ЧЕ в Москве.