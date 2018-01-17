Фигурист Коляда не понимает причин своей ошибки в короткой программе на ЧЕ в Москве

Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Москве.

Коляда вместо заявленного четверного тулупа прыгнул двойной. Чемпион России после короткой программы занимает четвёртое место.

«Не знаю, что случилось. Ничего не предвещало. Хорошо, что лутц пошёл, скрутил его, без бабочки. Это здорово. Тулуп — плохо, очень плохо. А с вращениями, дорожками всё было нормально», — цитирует Коляду «Р-Спорт».

Фигурист также заявил, что поддержка болельщиков не давила на него, а, наоборот, воодушевляла.

Ранее стали известны итоги короткой программы у мужчин на ЧЕ в Москве.