Сенсация от Алиева, бронза Коляды и рокировка в танцах: как прошёл третий день ЧЕ по фигурному катанию в Москве

На чемпионате Европы по фигурному катанию в российской столице мужчины-одиночники разыграли свой комплект наград. Дмитрий Алиев сенсационно занял второе место, а Михаил Коляда поднялся на третье, в то время как испанец Хавьер Фернандес в шестой раз стал победителем соревнований. Танцевальные дуэты показали короткую программу, по итогам которой Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми, а чемпионы России Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв — только четвёртые. Итоги очередного соревновательного дня — в материале RT.

Танцевальная сенсация

Танцы на льду — самая проблемная дисциплина фигурного катания для Европы. В них лидируют североамериканские дуэты, а честь Старого света с успехом защищают только Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Сейчас уже не верится, что когда-то, в предыдущем олимпийском сезоне, они были 15-ми на своём континенте. Теперь же рекордсмены мира приехали не столько ради четвёртого золота, сколько ради соревновательной практики перед Олимпиадой.

Остальным европейским парам оставалось бороться за серебро и бронзу. А российским дуэтам параллельно приходилось решать свои задачи. В домашнем турнире принимали участие три пары, а поехать в Пхёнчхан могли только две. И при этом только одна гарантированно выступит в командном турнире — гарантированной возможности выиграть медаль.

Так что соперничество внутри сборной обострилось уже на первой стадии — в коротком танце. И практически сразу же его завершили Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Обладатель звучного португальского имени выступал с бронхитом, но ошибки за него совершала партнёрша — девушка дважды едва не споткнулась на дорожках шагов. Ко всему прочему пару очень невзлюбили судьи из Великобритании (откуда Загорски как раз родом), Финляндии и Германии — все их оценки за компоненты были меньше восьми. Дуэт набрал всего 65,35 балла и в итоге занял лишь восьмое место в коротком танце — это совсем не тот трамплин, с которого можно запрыгнуть в уходящий на Олимпиаду поезд.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв открывали сильнейшую разминку и должны были уверенно выходит на первое место, пока Пападакис и Сизерон ещё только стояли у бортика в ожидании своей очереди. Подопечные Александра Жулина всё так и сделали и даже стали абсолютно лучшими в твиззлах, но чего-то им всё равно не хватило. Секция румбы и дорожка шагов получили лишь третий уровень сложности, а в наши дни танцорам нельзя терять ни одной сотой балла в технической оценке. Хотя Боброва и Соловьёв получили отличные компоненты, их лучший по ощущению прокат в этом сезоне не оказался таким на бумаге— лишь 74,43 балла.

Для Пападакис и Сизерона этот результат никак не мог стать преградой. Французы выступили как всегда безупречно, но на мировой рекорд Тессы Вирту и Скотта Мойра не покусились — 81,29 балла за короткий танец. Обошли россиян и итальянцы Анна Каппеллини — Лука Ланотте. Хотя у них была ровно такая же техническая база, надбавки чемпионам мира достались чуть более солидные. Итальянский дуэт оказался на 0,33 балла впереди.

На этом паззл короткого танца можно было бы считать сложившимся — именно такой состав первой тройки и прогнозировали букмекеры, и ожидали болельщики. Но нет, некоторые детальки оказались не на своих местах, и на это обратили внимание Александра Степанова и Иван Букин. Их прокат получился предельно академичным — у судей не повернулись руки занизить хоть один элемент или компонент. Оценка 75,38 превратила пару из вечного второго номера сборной России — в вице-чемпионов Европы в коротком танце. Они подарили интригу самому предсказуемому турниру, и за одно это Степанова и Букин достойны похвалы.

Почти российский подиум

Короткая программа разбросала российских фигуристов-одиночников по всему стартовому протоколу. Кто-то сохранил высокий шанс оказаться на пьедестале почёта, кому-то для этого потребовалось бы совершить над собой огромное усилие, а кому-то уже не хватало надежды, чтобы хотя бы стать вторым номером в команде — без этого об Олимпийских играх можно не задумываться.

В последнюю категорию попал Александр Самарин. Хотя в этом сезоне он доказал, что готов учиться и выходить на самый высокий уровень, стабильности ему всё ещё не хватает. А девятое место после короткого проката вовсе подрезало ему крылья. 19-летний спортсмен пошёл ва-банк, но с первым же недокрученным четверным лутцем стало ясно, что его время пока ещё не пришло. Ни один прыжковый элемент не получил серьёзной прибавки хотя бы в один балл. Благодаря сравнительной сложности программы Самарин ещё смог побороться с не самыми искушёнными фигуристами и отыграть несколько позиций, но выше шестого места так и не забрался, хотя его потенциал этим уровнем не ограничивается.

Михаила Коляду тоже можно было бы назвать неудачником короткой программы. Но ему-то начинать всё сначала было гораздо проще — уже и опыт есть необходимый, и отставание от третьего места было меньше двух баллов. Каким-то чудом Коляда сумел выполнить задачу, не исполнив при этом ни одного четверного прыжка — на лутце и тулупе были падения, а сальхов оказался лишь тройным. В таком случае бронзовому призёру финала Гран-при нужно смещать акцент на артистизм, а с этим у Коляды проблем не возникло. Преодолеть рубеж в 250 очков по сумме двух прокатов Коляда смог, а на чемпионатах Европы этого бывает достаточно для медали. Падения латвийца Дениса Васильева, занимавшего накануне третье место, подтвердили — у прошлогодняя бронза останется у россиянина.

Лидер соревнований Хавьер Фернандес выходил на произвольный прокат предпоследним. А лучше бы ему было завершать соревнования — его страсть могла превратить ледовый дворец в арену для водного поло. Московская публика уже привыкла к победам испанца — он буквально прописался на российском этапе Гран-при и выигрывал его последние несколько лет. Но даже сейчас зрителей сразил бушующий темперамент Фернандеса, за которым остались незамеченными забракованные флип и сальхов. Испанец побил свои сезонные рекорды в произвольной программе и по сумме двух прокатов — 191,73 и 295,55 балла соответственно. Лучше в этом олимпийском сезоне выступал только японец Сёма Уно. Хотя после Фернандеса соревнования ещё продолжались, о его шестом европейском триумфе можно было объявлять официально.

Последним на лёд вышел Дмитрий Алиев. 18-летнему фигуристу, весь сезон мучавшемуся из-за травм, было не позавидовать — чтобы выступать после Фернандеса, нужно иметь стальные нервы, а иначе второе место после короткой программы не сохранить. История знает немало случаев, когда такие высоко взлетевшие юнцы тут же падали обратно.

Но Алиев оказался не таким — он отступать не собирался. Начав прокат с двух добротных четверных тулупов, уроженец Коми дальше шёл по накатанной. Если бы не сорванный флип, его прокат можно было бы описать лишь одним словом — безупречный. Алиев набрал в сумме 274,06 балла, и к двум малым серебряным медалям дебютант чемпионатов Европы прибавил одно большое.

Как и в танцах, в сборной России произошла рокировка лидеров. Но если у Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёвой ещё будет шанс отыграться, то у мужчин теперь всё понятно. Тренерскому штабу придётся долго решать, кого выставлять в олимпийском командном турнире — опытного, но падающего Коляду, или осторожного, но надёжного Алиева, который уже не будущее российского фигурного катания, а его настоящее.