Биатлонистка Юрлова-Перхт: с этого дня Олимпиада для меня — это больше не спорт

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать её на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Сегодня я получила окончательное решение о том, что я не имею права выступить на ОИ-2018. Я не буду писать о своих чувствах и эмоциях, скажу лишь, что с этого дня Олимпиада для меня — это больше не спорт! МОК забыл все принципы Пьера де Кубертена. Политика, деньги, алчность, зависть и страх», — написала спортсменка в своём Instagram.

Она отметила, что видит не борьбу с допингом, а дискриминацию по национальному и возрастному принципу.

«Смешно, но критерий, по которому меня не берут на игры, — потенциальная возможность выиграть медаль. Я благодарю за поддержку всех родных, друзей и болельщиков. Русские не сдаются!» — подытожила биатлонистка.

Публикация от Ekaterina Yurlova-Percht (@yurlovaeka) Янв 26, 2018 at 12:01 PST

Ранее стало известно, что российские биатлонисты отправятся на Игры-2018 в Пхёнчхане 3 февраля.