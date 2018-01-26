Российские биатлонисты отправятся на Игры-2018 в Пхёнчхане 3 февраля

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В Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили, что российские спортсмены отправятся в южнокорейский Пхёнчхан на зимние Олимпийские игры 2018 года 3 февраля.

«Спортсмены отправятся на Олимпиаду 3 февраля из Европы, с трёхчасовой пересадкой», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы СБР.

Россию на предстоящей Олимпиаде будут представлять Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, вошедшие в утверждённый МОК список спортсменов, приглашённых на Игры в Пхёнчхан.

Ранее сообщалось, что старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс получил приглашение на Олимпиаду в Пхёнчхане.

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