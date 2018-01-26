Российские биатлонисты отправятся на Игры-2018 в Пхёнчхане 3 февраля
«Спортсмены отправятся на Олимпиаду 3 февраля из Европы, с трёхчасовой пересадкой», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы СБР.
Россию на предстоящей Олимпиаде будут представлять Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, вошедшие в утверждённый МОК список спортсменов, приглашённых на Игры в Пхёнчхан.
Ранее сообщалось, что старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс получил приглашение на Олимпиаду в Пхёнчхане.