Тренер Гросс получил приглашение на ОИ-2018

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс получил от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашение на Игры-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

«Гросс поедет. С кандидатурами остальных определимся в понедельник», — приводит ТАСС слова председателя тренерского совета Союза биатлонистов России Владимира Барнашова. Россию на предстоящей олимпиаде будут представлять Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, вошедшие в утверждённый МОК список спортсменов, приглашённых на Игры в Пхёнчхан. Ранее сообщалось, что проведение этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени находится под вопросом.