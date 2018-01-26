Тренер Гросс получил приглашение на ОИ-2018
«Гросс поедет. С кандидатурами остальных определимся в понедельник», — приводит ТАСС слова председателя тренерского совета Союза биатлонистов России Владимира Барнашова.
Россию на предстоящей олимпиаде будут представлять Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, вошедшие в утверждённый МОК список спортсменов, приглашённых на Игры в Пхёнчхан.
Ранее сообщалось, что проведение этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени находится под вопросом.