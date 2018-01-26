Этап КМ по биатлону в Тюмени находится под вопросом

Международный союз биатлонистов (IBU) рассмотрит вопрос проведения соревнований в России в сезоне-2017/18 на заседании исполкома во время Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Исполком IBU хотел бы проинформировать своих партнёров, что проведение запланированных в текущем сезоне соревнований под эгидой организации в России в настоящее время оценивается с учетом новой информации», — сообщается в пресс-релизе на сайте IBU.

Международный союз биатлонистов планировал организовать этап Кубка мира в Тюмени с 22 по 25 марта, этап кубка IBU в Увате с 8 по 11 марта и в Ханты-Мансийске с 14 по 17 марта.

«Окончательное решение будет принято на заседании исполкома в феврале во время Олимпиады», — сообщает пресс-служба IBU.

Точная дата проведения заседания не разглашается.

Ранее сообщалось, что глава IBU Андерс Бессеберг опечален решением Международного олимпийского комитета не приглашать россиянина Антона Шипулина на ОИ-2018.