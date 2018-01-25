Глава IBU опечален решением МОК не приглашать Шипулина на ОИ-2018
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить российского биатлониста Антона Шипулина к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.
«Если у МОК нет чётких доказательств его вины, то это печально. IBU много раз тестировал этого спортсмена, и у нас нет ни одной положительной допинг- пробы», — приводит слова Бессеберга NRK.
23 января стало известно, что Шипулин отсутствует в списке спортсменов, приглашённых на ОИ-2018.
Ранее сообщалось, что Ассоциация зимних видов спорта потребовала у МОК разъяснений по неприглашению россиян на ОИ-2018.
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