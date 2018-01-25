Глава IBU опечален решением МОК не приглашать Шипулина на ОИ-2018

Короткая ссылка
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить российского биатлониста Антона Шипулина к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

«Если у МОК нет чётких доказательств его вины, то это печально. IBU много раз тестировал этого спортсмена, и у нас нет ни одной положительной допинг- пробы», — приводит слова Бессеберга NRK.

23 января стало известно, что Шипулин отсутствует в списке спортсменов, приглашённых на ОИ-2018.

Ранее сообщалось, что Ассоциация зимних видов спорта потребовала у МОК разъяснений по неприглашению россиян на ОИ-2018.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Биатлон Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru