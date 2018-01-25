Глава IBU опечален решением МОК не приглашать Шипулина на ОИ-2018

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить российского биатлониста Антона Шипулина к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

«Если у МОК нет чётких доказательств его вины, то это печально. IBU много раз тестировал этого спортсмена, и у нас нет ни одной положительной допинг- пробы», — приводит слова Бессеберга NRK.

23 января стало известно, что Шипулин отсутствует в списке спортсменов, приглашённых на ОИ-2018.

Ранее сообщалось, что Ассоциация зимних видов спорта потребовала у МОК разъяснений по неприглашению россиян на ОИ-2018.