Виктор Ан объяснил, почему написал письмо Томасу Баху

Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан объяснил, почему написал письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Сложная, непонятная ситуация. Они ничего не сказали. Мне просто нужно знать», — заявил Ан в эфире «Матч ТВ».

Шорт-трекист рассказал, как относятся к ситуации вокруг него в родной стране — Южной Корее.

«В Корее думали, что это из-за допинга. Нам всем нужно узнать, в чём дело», — добавил Ан.

Ранее в сети отреагировали на открытое письмо конькобежца Ана президенту МОК Баху.