Виктор Ан объяснил, почему написал письмо Томасу Баху
Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан объяснил, почему написал письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.
«Сложная, непонятная ситуация. Они ничего не сказали. Мне просто нужно знать», — заявил Ан в эфире «Матч ТВ».
Шорт-трекист рассказал, как относятся к ситуации вокруг него в родной стране — Южной Корее.
«В Корее думали, что это из-за допинга. Нам всем нужно узнать, в чём дело», — добавил Ан.
Ранее в сети отреагировали на открытое письмо конькобежца Ана президенту МОК Баху.
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