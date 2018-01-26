Виктор Ан объяснил, почему написал письмо Томасу Баху

Короткая ссылка
Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан объяснил, почему написал письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Сложная, непонятная ситуация. Они ничего не сказали. Мне просто нужно знать», — заявил Ан в эфире «Матч ТВ».

Шорт-трекист рассказал, как относятся к ситуации вокруг него в родной стране — Южной Корее.

«В Корее думали, что это из-за допинга. Нам всем нужно узнать, в чём дело», — добавил Ан.

Ранее в сети отреагировали на открытое письмо конькобежца Ана президенту МОК Баху.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru