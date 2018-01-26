В сети отреагировали на открытое письмо конькобежца Ана президенту МОК Баху

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В социальных сетях прокомментировали открытое письмо российского конькобежца Виктора Ана, адресованное президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

Письмо Ана вызвало поддержку среди пользователей соцсетей. Один из них назвал Баха «жлобом». 

Другой пользователь считает, что МОК своими действиями уничтожил олимпийское движение.

Есть также мнение, что письма бесполезны и нужно обращаться в суд.

Ранее Виктор Ан написал открытое письмо президенту МОК Томасу Баху.

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