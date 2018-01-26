В сети отреагировали на открытое письмо конькобежца Ана президенту МОК Баху

Поддерживаю Виктора, но одно могу сказать, что этому... "жлобу" хоть кто напишет,он вряд ли это будет читать... Ему платят за публичное унижение и втаптывание страны в грязь и он это "успешно" выполняет. Такого ничем не проймешь-его судить надо,но вот только нет пока такого суда.