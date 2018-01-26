В сети отреагировали на открытое письмо конькобежца Ана президенту МОК Баху
Письмо Ана вызвало поддержку среди пользователей соцсетей. Один из них назвал Баха «жлобом».
Поддерживаю Виктора, но одно могу сказать, что этому... "жлобу" хоть кто напишет,он вряд ли это будет читать... Ему платят за публичное унижение и втаптывание страны в грязь и он это "успешно" выполняет. Такого ничем не проймешь-его судить надо,но вот только нет пока такого суда.— Valery Volkov (@VaVo_rus) 26 января 2018 г.
Другой пользователь считает, что МОК своими действиями уничтожил олимпийское движение.
Своими действиями МОК уничтожил олимпийское движение.— Патриот (@maxuwer) 26 января 2018 г.
Есть также мнение, что письма бесполезны и нужно обращаться в суд.
Не письма писать надо.В суд подавать.— Карлова Евгения (@EKarlova) 26 января 2018 г.
Ранее Виктор Ан написал открытое письмо президенту МОК Томасу Баху.