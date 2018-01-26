Конькобежец Ан написал открытое письмо президенту МОК Баху

Российский конькобежец Виктор Ан написал открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху в связи с решением МОК не приглашать его на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа. И в этой ситуации появились разговоры обо мне, как о спортсмене, употреблявшем допинг», — приводит текст письма «Р-Спорт».

Ан выразил надежду, что МОК озвучит причину отказа, чтобы он смог отстоять свою спортивную честь и человеческое достоинство. При этом конькобежец подчеркнул, что рассчитывает на доверие со стороны всей спортивной общественности.

Ан отметил, что изучил критерии, которыми руководствовалась комиссия, решая, допустить спортсмена к Олимпиаде или нет. «Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр», — сообщил Ан.

Ранее российский конькобежец Денис Юсков заявил, что перестал верить в олимпийское движение.