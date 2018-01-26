Российский конькобежец Юсков заявил, что перестал верить в олимпийское движение

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Российский конькобежец Денис Юсков прокомментировал недопуск к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.
Российский конькобежец Юсков заявил, что перестал верить в олимпийское движение
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«Отстоять свою честь и достоинство в суде — это всё, конечно, хорошо. Но вопрос не в этом. Я ведь не воспринимаю как личное всё случившееся со мной. Я воспринимаю это как несправедливость по отношению к чистым спортсменам, которые заслужили право выступить на Играх и не смогут этого сделать», — приводит слова Юскова «Р-Спорт».

Россиянин отметил, что не хотел бы, чтобы такая ситуация повторилась с теми спортсменами, которые придут в спорт в будущем.

«Я просто перестал верить в Олимпийские игры, олимпизм», — заявил конькобежец.

По словам Юскова, он больше не может ни во что верить после того, как его и других спортсменов, которые постоянно сдавали допинг-пробы и показывали высокий уровень, без доказательств не допустили к Олимпиаде.

Ранее Светлана Журова заявила, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) по России убедило в существовании двойных стандартов в спорте.

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