Журова: решение МОК по России убедило в существовании двойных стандартов в спорте

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова в эксклюзивном интервью RT прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить ряд российских спортсменов от зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.
Журова: решение МОК по России убедило в существовании двойных стандартов в спорте
  • Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Светлана Журова
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Решение МОК в очередной раз убедило нас в существовании двойных стандартов в мировом спорте. Критерии отбора удивили не только российских, но и зарубежных спортсменов. Они не могут понять, почему атлет из России был отстранён, в то время как они сами избежали наказания. Кроме этого, подобные действия комитета заставляют иностранцев беспокоиться, что в будущем это может произойти с ними. Сегодня ты не явился на процедуру допинг-контроля, а завтра тебя не допустили до участия в Олимпиаде. Именно это произошло с некоторыми россиянами», — заявила RT Журова.

Ранее двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, не получивший приглашения от МОК на участие в ОИ-2018, высказал мнение, что зарубежные спортсмены будут разочарованы отсутствием соперников из России на стартах Игр.

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