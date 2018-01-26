Журова: решение МОК по России убедило в существовании двойных стандартов в спорте

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова в эксклюзивном интервью RT прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить ряд российских спортсменов от зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

«Решение МОК в очередной раз убедило нас в существовании двойных стандартов в мировом спорте. Критерии отбора удивили не только российских, но и зарубежных спортсменов. Они не могут понять, почему атлет из России был отстранён, в то время как они сами избежали наказания. Кроме этого, подобные действия комитета заставляют иностранцев беспокоиться, что в будущем это может произойти с ними. Сегодня ты не явился на процедуру допинг-контроля, а завтра тебя не допустили до участия в Олимпиаде. Именно это произошло с некоторыми россиянами», — заявила RT Журова.

Ранее двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, не получивший приглашения от МОК на участие в ОИ-2018, высказал мнение, что зарубежные спортсмены будут разочарованы отсутствием соперников из России на стартах Игр.