Устюгов: 99% зарубежных спортсменов будут разочарованы, не увидев нас на старте

Российский лыжник Сергей Устюгов, не получивший приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) на участие в зимней Олимпиаде 2018 года, высказал мнение, что зарубежные спортсмены будут разочарованы отсутствием соперников из России на стартах Игр.

«99% зарубежных спортсменов поддерживают нас и будут разочарованы, не увидев нас на старте. Это не их решения, в этом нет их вины», — написал Устюгов в комментариях под своим постом в Instagram.

Публикация от Sergei Ustiugov (@sergei86m) Янв 23, 2018 at 9:09 PST

Усьюгов не вошёл в утверждённый Международным олимпийским комитетом список из 169 российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры 2018 года.

Ранее сообщалось, что словацкий биатлонист Мартин Отченаш поддержал Антона Шипулина и других россиян, не допущенных до ОИ-2018.