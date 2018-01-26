Устюгов: 99% зарубежных спортсменов будут разочарованы, не увидев нас на старте

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Российский лыжник Сергей Устюгов, не получивший приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) на участие в зимней Олимпиаде 2018 года, высказал мнение, что зарубежные спортсмены будут разочарованы отсутствием соперников из России на стартах Игр.

«99% зарубежных спортсменов поддерживают нас и будут разочарованы, не увидев нас на старте. Это не их решения, в этом нет их вины», — написал Устюгов в комментариях под своим постом в Instagram.

Усьюгов не вошёл в утверждённый Международным олимпийским комитетом список из 169 российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры 2018 года.

Ранее сообщалось, что словацкий биатлонист Мартин Отченаш поддержал Антона Шипулина и других россиян, не допущенных до ОИ-2018.

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