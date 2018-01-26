Устюгов: 99% зарубежных спортсменов будут разочарованы, не увидев нас на старте
«99% зарубежных спортсменов поддерживают нас и будут разочарованы, не увидев нас на старте. Это не их решения, в этом нет их вины», — написал Устюгов в комментариях под своим постом в Instagram.
Усьюгов не вошёл в утверждённый Международным олимпийским комитетом список из 169 российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры 2018 года.
Ранее сообщалось, что словацкий биатлонист Мартин Отченаш поддержал Антона Шипулина и других россиян, не допущенных до ОИ-2018.