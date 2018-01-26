Биатлонист Отченаш поддержал Шипулина и других россиян, не допущенных до ОИ-2018
«Я был разочарован, что в Рио-2016 не стартовала Елена Исинбаева — великая спортсменка, которой я восторгался. Но сейчас я очень зол. Антон Шипулин, брат «нашей» Насти! Знаю его много лет. Часто мы встречались на трассе и за её пределами. Очень жаль, что в Корее не увидимся… Непонятные подозрения и просто список спортсменов — вот какие доказательства… Скорее всего, здесь кроется что-то ещё. Антон и остальные спортсмены! Держитесь!» — написал Отченаш в своём Instagram.
Ранее Олимпийский комитет России опубликовал имена 169 российских спортсменов, которые поедут на ОИ-2018.