Биатлонист Отченаш поддержал Шипулина и других россиян, не допущенных до ОИ-2018

Словацкий биатлонист Мартин Отченаш поддержал российских спортсменов, не получивших от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Я был разочарован, что в Рио-2016 не стартовала Елена Исинбаева — великая спортсменка, которой я восторгался. Но сейчас я очень зол. Антон Шипулин, брат «нашей» Насти! Знаю его много лет. Часто мы встречались на трассе и за её пределами. Очень жаль, что в Корее не увидимся… Непонятные подозрения и просто список спортсменов — вот какие доказательства… Скорее всего, здесь кроется что-то ещё. Антон и остальные спортсмены! Держитесь!» — написал Отченаш в своём Instagram.

Публикация от martin_otcenas (@martin_otcenas) Янв 25, 2018 at 11:38 PST

Ранее Олимпийский комитет России опубликовал имена 169 российских спортсменов, которые поедут на ОИ-2018.