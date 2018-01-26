Фуркад: в решении МОК по россиянам больше политики

Французский биатлонист Симон Фуркад прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать к Олимпийским играм 2018 года чистых российских спортсменов.

«Не понимаю, что случилось с Россией. Многих атлетов не было в отчёте Макларена, но их не пригласили в Корею. Может быть, на это есть причина, но я думаю, что тут больше политики», — приводит слова Фуркада «Спорт-Экспресс».

Француз считает странным, что такое решение было принято за три недели до Олимпиады в Пхёнчхане, хотя после Игр в Сочи было четыре года, чтобы опубликовать все результаты расследований по допингу.

Ранее Фуркад выразил мнение, что российских биатлонистов в вопросах допинга «стригут под одну гребёнку».