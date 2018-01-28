Тренер российских конькобежцев Полтавец не получил приглашение на ОИ-2018
Главный тренер российских конькобежцев Константин Полтавец не получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпийские игры 2018 года.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Союза конькобежцев России (СКР) Алексея Кравцова.
Полтавец руководил сборной России во время Олимпиады в Сочи.
Ранее сообщалось, что МОК не пригласил на ОИ-2018 22 тренеров российских спортсменов.
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