Депутат Госдумы Свищёв о недопуске россиян на ОИ-2018: это чисто политическая история

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Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв видит политическую подоплёку в недопуске российских спортсменов и тренеров на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Это чисто политическая история. Многие зарубежные спортсмены с глубоким сожалением оценивают ситуацию вокруг России. Спорт разделился на два лагеря: одни требуют отстранить россиян, другие считают, что политика не должна иметь отношения к спорту», — сказал депутат в интервью RT.

Свищёв выразил уверенность в том, что российские спортсмены получат необходимую помощь на ОИ-2018.

«Уверен, несмотря на это, все наши атлеты в обязательном порядке получат необходимую помощь. Однако отсутствие личных тренеров, сервисменов и медиков даёт дополнительное преимущество соперникам, а также создаёт для россиян некомфортные условия во время подготовки к соревнованиям. Очень важно, чтобы спортсмен подходил к турниру вместе со своими личными наставниками и персоналом», — заключил депутат.

Ранее Свищёв отреагировал на недопуск тренеров к Играм в Пхёнчхане.

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