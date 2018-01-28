Депутат Свищёв отреагировал на недопуск тренеров к Играм в Пхёнчхане

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Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на информацию о недопуске российских тренеров на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Мы являемся свидетелями беспрецедентной и наглой акции, по результатам которой отстранены наши спортсмены. Теперь этому подверглись и тренеры. Аргументация проста — допуск к турниру не получили те лица, которые фигурировали в докладе комиссий Макларена и Освальда, списке Родченкова, а также имели какое-либо отношение к Олимпиаде в Сочи. Это не имеет никакого отношения к цивилизованному миру, в котором обязаны руководствоваться защитой прав человека. Наши специалисты не имеют никакого отношения к инкриминируемым нам нарушениям. Только настоящий, неангажированный суд, которым является Спортивный арбитражный суд в Лозанне, может принимать такие решения», — сказал Свищёв в интервью RT.

Ранее Свищёв раскритиковал запрет МОК проносить на трибуны российский флаг во время ОИ-2018.

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