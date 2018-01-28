Вяльбе подтвердила информацию о неприглашении тренеров на ОИ-2018

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила, что российские тренеры были не допущены к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

«Да, нам известна данная информация. До Олимпиады не допущены те тренеры, которые работали на Играх 2014 года в Сочи, также был дисквалифицирован ещё один наставник», — сказала Вяльбе в интервью RT.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане 28 специалистов, которые работают с российскими спортсменами.

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