Вяльбе подтвердила информацию о неприглашении тренеров на ОИ-2018

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила, что российские тренеры были не допущены к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

«Да, нам известна данная информация. До Олимпиады не допущены те тренеры, которые работали на Играх 2014 года в Сочи, также был дисквалифицирован ещё один наставник», — сказала Вяльбе в интервью RT.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане 28 специалистов, которые работают с российскими спортсменами.