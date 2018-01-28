Глава ФФККР Горшков: МОК продолжает борьбу с Россией
«В настоящее время мы не получили списки отстранённых тренеров, поэтому что-то конкретное говорить тяжело. МОК (Международный олимпийский комитет. — RT) продолжает борьбу с Россией. Вполне возможно, что решение принималось по такому же принципу, как в отношении спортсменов», — сказал Горшков в интервью RT.
МОК не пригласил на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане 28 специалистов, которые работают с российскими спортсменами.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила информацию о неприглашении тренеров на ОИ-2018.