«Надеялись на здравый разум»: как в России отнеслись к решению о допуске паралимпийцев к Играм под флагом МПК

Вердикт Международного паралимпийского комитета о допуске российских спортсменов на зимнюю Паралимпиаду в Пхёнчхане в нейтральном статусе вызвал скорее положительные эмоции. В Госдуме решение МПК назвали правильным шагом, а заслуженные паралимпийцы отметили прогресс в отношениях России с этой международной организацией. В то же время эксперты выразили опасения, что не все спортсмены получат приглашения на Игры.

«Ещё вчера об этом можно было только мечтать»

Решение МПК допустить российских спортсменов на Паралимпиаду в нейтральном статусе в России встретили с разными эмоциями. Одни отнеслись к вердикту комитета с оптимизмом, другие расценили его как очередной акт унижения страны. Так, с критикой МПК выступил депутат Госдумы и бывший боксёр Николай Валуев.

«Всё точно так же, как с олимпийцами. У меня вообще очень негативное отношение к руководителю МПК и ко всем, кто там какие-то решения принимает. Это спланированная история — как с Олимпийскими играми, так и с Паралимпийскими. Они фактически всю нашу паралимпийскую сборную при отсутствии каких-либо оснований лишили возможности поехать на летнюю Олимпиаду. Да, тут зимние виды спорта — но те же люди и всё то же самое», — заявил Валуев RT.

Однако большая часть спикеров всё же отметила прогресс в отношении МПК к России и порадовалась за те три десятка спортсменов, которые получат возможность поехать в Пхёнчхан.

«То, что российские паралимпийцы будут участвовать в Играх — это очень хороший, позитивный момент. Ещё вчера об этом можно было только мечтать. Другой вопрос, что МПК не самостоятельно решает эти вопросы, а смотрит в рот МОК», — заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв.

В то же время он раскритиковал МПК за запрет на выступления под российским флагом.

«Но сейчас мы будем срочно готовить спортсменов к Играм, хотя ни на минуту и не останавливали этот процесс. Мы всё-таки надеялись на здравый разум господ из паралимпийского комитета», — сказал парламентарий.

Депутат отметил, что смена руководства в МПК положительно сказалась на отношении комитета к России. Осенью прошлого года британца Филипа Крэйвена на посту президента МПК заменил Эндрю Парсонс.

«Новое руководство МПК сделало всё правильно. Промежуточное решение комитет принял — ни нашим, ни вашим. В современном спорте это, конечно, неприемлемо и недопустимо. Но ситуация такова, и мы её принимаем как есть. Теперь самое главное, чтобы не повторились те же фокусы, которые устраивал Олимпийский комитет с нашими спортсменами, тренерами, с техническим персоналом, которых не допустили до Игр. Я думаю, что подобные финты возможны и с нашими паралимпийцами. Я очень надеюсь, что МПК будет на голову выше своих коллег из МОК и отнесётся к нашим паралимпийским героям с уважением и пониманием», — добавил Свищёв.

А олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова подчеркнула, что у МПК просто не было оснований не допускать россиян на Паралимпиаду.

«Судя по тому, как наши паралимпийцы начали выступать на квалификационных соревнованиях, в МПК понимали, что могут принять решение о допуске наших спортсменов в нейтральном статусе. Оснований не допускать наших атлетов у МПК не было, если уже МОК допустил россиян до Олимпиады», — приводит слова Журовой ТАСС.

«Это динамика добрых отношений»

Сами паралимпийцы отнеслись к решению МПК со сдержанным оптимизмом. Четырёхкратный паралимпийский чемпион Алексей Ашапатов в разговоре с RT напомнил, что два года назад российских спортсменов с ограниченными физическими возможностями на летние Игры в Рио-де-Жанейро не пустили вообще.

«Здесь уже чувствуется прогресс в отношении МПК к России. Даже участие в нейтральном статусе — это динамика добрых отношений. На следующие Игры в Токио, я думаю, мы должны поехать в качестве спортсменов из России. 1 февраля будет расширенное заседание, где обсудят все эти вопросы и условия с тренерами и спортсменами. Паралимпийцы прошли отбор, вели серьёзную подготовку и готовы бороться и побеждать. Пусть их проверяют хоть по сто раз на день. Но надо всем доказать, что в России — самые чистые спортсмены», — заявил Ашапатов.

А шестикратный чемпион Паралимпийских игр Сергей Шилов признался, что искренне рад за тех российских спортсменов, которые получат возможность выступить в Пхёнчхане:

«Решение МПК скорее положительное. Оно демонстрирует прогресс в отношениях с международным комитетом. Хорошо, что хоть кто-то сможет поехать в Пхёнчхан. Остаётся порадоваться за ребят и пожелать им удачи. Для спортсменов с ограниченными физическими возможностями Паралимпиада — это пик. Они готовились к ней четыре года».

Он предположил, что поехать на соревнования смогут далеко не все.

«Трудно сказать, кого в итоге допустит МПК. А что касается выступления под паралимпийским флагом, то я не считаю это чем-то страшным: ведь мы будем прекрасно знать, какую страну представляют ребята. И в медальном зачёте их успехи будут отражаться», — заявил Шилов в интервью RT.