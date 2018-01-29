Журова считает, что у МПК не было оснований не допускать россиян до Паралимпиады-2018
- Светлана Журова
- РИА Новости
«Судя по тому, как наши паралимпийцы начали выступать на квалификационных соревнованиях, МПК понимал, что он может принять решение о допуске наших спортсменов в нейтральном статусе. Оснований не допускать наших атлетов у МПК не было, если уже Международный олимпийский комитет допустил россиян до Олимпиады», — приводит слова Журовой ТАСС.
29 января МПК объявил, что российские спортсмены смогут участвовать в Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что МПК ожидает участия порядка 30—35 россиян в Паралимпиаде-2018.