Журова считает, что у МПК не было оснований не допускать россиян до Паралимпиады-2018

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала решение Международного паралимпийского комитета (МПК) допустить российских спортсменов к участию в зимней Паралимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

«Судя по тому, как наши паралимпийцы начали выступать на квалификационных соревнованиях, МПК понимал, что он может принять решение о допуске наших спортсменов в нейтральном статусе. Оснований не допускать наших атлетов у МПК не было, если уже Международный олимпийский комитет допустил россиян до Олимпиады», — приводит слова Журовой ТАСС.

29 января МПК объявил, что российские спортсмены смогут участвовать в Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что МПК ожидает участия порядка 30—35 россиян в Паралимпиаде-2018.