МПК разрешил российским спортсменам участвовать в Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе

Международный паралимпийский комитет отказал Паралимпийскому комитету России в восстановлении членства в организации, но позволил спортсменам выступить на зимней Паралимпиаде-2018 в качестве нейтральных атлетов.

Reuters