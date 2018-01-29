МПК разрешил российским спортсменам участвовать в Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе

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Международный паралимпийский комитет отказал Паралимпийскому комитету России в восстановлении членства в организации, но позволил спортсменам выступить на зимней Паралимпиаде-2018 в качестве нейтральных атлетов.
МПК разрешил российским спортсменам участвовать в Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба МПК.

Российские паралимпийцы смогут принять участие в соревнованиях по горным лыжам, сноуборду, биатлону, кёрлингу на колясках и лыжным гонкам.

Отмечается, что россияне будут выступать в качестве нейтральных паралимпийских атлетов (Neutral Paralympic Athlete — NPA).

Ранее сообщалось, что главе ПКР не позволили выступить на заседании МПК.

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